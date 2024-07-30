https://ria.ru/20240730/protoierej-1962848409.html

Минский клирик рассказал, кто создал концепцию белорусской нации

Минский клирик рассказал, кто создал концепцию белорусской нации - РИА Новости, 30.07.2024

Минский клирик рассказал, кто создал концепцию белорусской нации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый Патриарший экзарх Белоруссии митрополит Филарет (Вахрамеев) создали и воплотили концепцию белорусской нации,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:23

2024-07-30T09:23

2024-07-30T09:23

религия

белоруссия

александр лукашенко

белорусская православная церковь

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый Патриарший экзарх Белоруссии митрополит Филарет (Вахрамеев) создали и воплотили концепцию белорусской нации, они, можно сказать, заново создали страну, заявил в интервью РИА Новости настоятель минского Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, протоиерей Федор Повный. "Александр Григорьевич выстраивает с Церковью отношения сотрудничества, ведет внутреннюю политику межконфессионального диалога и мира… Можно долго перечислять заслуги, но Александр Григорьевич вместе с приснопамятным патриаршим экзархом всея Белоруссии митрополитом Филаретом (Вахрамеевым) в своем бескорыстном служении народу сформировали и воплотили концепцию белорусской нации. Они стали не просто лидерами - они, можно сказать, заново создали страну", - сказал протоиерей. Белорусская православная церковь, или же Белорусский экзархат Русской православной церкви, был образован в 1989 году. Его возглавил митрополит Филарет, бывший митрополитом Минским и Белорусским с 1978 года. В 2013 году он был почислен на покой в связи с 75-летием, однако до самой смерти в 2021 году оставался почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси: за ним сохранилось право участия в работе Священного синода БПЦ и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.

https://ria.ru/20240108/bpts-1920103401.html

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белоруссия, александр лукашенко, белорусская православная церковь, русская православная церковь