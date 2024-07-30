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Минский клирик рассказал, кто создал концепцию белорусской нации - РИА Новости, 30.07.2024
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Религия
 
09:23 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/protoierej-1962848409.html
Минский клирик рассказал, кто создал концепцию белорусской нации
Минский клирик рассказал, кто создал концепцию белорусской нации - РИА Новости, 30.07.2024
Минский клирик рассказал, кто создал концепцию белорусской нации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый Патриарший экзарх Белоруссии митрополит Филарет (Вахрамеев) создали и воплотили концепцию белорусской нации,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:23
2024-07-30T09:23
религия
белоруссия
александр лукашенко
белорусская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый Патриарший экзарх Белоруссии митрополит Филарет (Вахрамеев) создали и воплотили концепцию белорусской нации, они, можно сказать, заново создали страну, заявил в интервью РИА Новости настоятель минского Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, протоиерей Федор Повный. "Александр Григорьевич выстраивает с Церковью отношения сотрудничества, ведет внутреннюю политику межконфессионального диалога и мира… Можно долго перечислять заслуги, но Александр Григорьевич вместе с приснопамятным патриаршим экзархом всея Белоруссии митрополитом Филаретом (Вахрамеевым) в своем бескорыстном служении народу сформировали и воплотили концепцию белорусской нации. Они стали не просто лидерами - они, можно сказать, заново создали страну", - сказал протоиерей. Белорусская православная церковь, или же Белорусский экзархат Русской православной церкви, был образован в 1989 году. Его возглавил митрополит Филарет, бывший митрополитом Минским и Белорусским с 1978 года. В 2013 году он был почислен на покой в связи с 75-летием, однако до самой смерти в 2021 году оставался почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси: за ним сохранилось право участия в работе Священного синода БПЦ и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.
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белоруссия, александр лукашенко, белорусская православная церковь, русская православная церковь
Религия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Белорусская православная церковь, Русская православная церковь
Минский клирик рассказал, кто создал концепцию белорусской нации

Протоиерей: концепцию белорусской нации создали Лукашенко и первый экзарх БПЦ

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый Патриарший экзарх Белоруссии митрополит Филарет (Вахрамеев) создали и воплотили концепцию белорусской нации, они, можно сказать, заново создали страну, заявил в интервью РИА Новости настоятель минского Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, протоиерей Федор Повный.
«
"Александр Григорьевич выстраивает с Церковью отношения сотрудничества, ведет внутреннюю политику межконфессионального диалога и мира… Можно долго перечислять заслуги, но Александр Григорьевич вместе с приснопамятным патриаршим экзархом всея Белоруссии митрополитом Филаретом (Вахрамеевым) в своем бескорыстном служении народу сформировали и воплотили концепцию белорусской нации. Они стали не просто лидерами - они, можно сказать, заново создали страну", - сказал протоиерей.
Белорусская православная церковь, или же Белорусский экзархат Русской православной церкви, был образован в 1989 году. Его возглавил митрополит Филарет, бывший митрополитом Минским и Белорусским с 1978 года. В 2013 году он был почислен на покой в связи с 75-летием, однако до самой смерти в 2021 году оставался почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси: за ним сохранилось право участия в работе Священного синода БПЦ и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.
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