https://ria.ru/20240730/protesty-1962874860.html

Вспыхнувшие после выборов протесты охватили большую часть Венесуэлы

Вспыхнувшие после выборов протесты охватили большую часть Венесуэлы - РИА Новости, 30.07.2024

Вспыхнувшие после выборов протесты охватили большую часть Венесуэлы

Вспыхнувшие после президентских выборов в Венесуэле протесты охватили большую часть территории страны, сообщили телеканал TeleSUR и издание Nacional. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:37

2024-07-30T11:37

2024-07-30T12:58

в мире

венесуэла

ансоатеги

каракас

николас мадуро

уго чавес (политик)

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вспыхнувшие после президентских выборов в Венесуэле протесты охватили большую часть территории страны, сообщили телеканал TeleSUR и издание Nacional. Беспорядки прошли в столичном округе и штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй. Протестующие в Каракасе пытались прорваться в посольство Аргентины, кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, силовики в ответ применяли газ. В штате Ансоатеги протестующие пытались снести статую латиноамериканского поэта Хосе Эрнандеса, их задержали. Также манифестанты сожгли статую экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса в штате Ла-Гуайра. Президентские выборы в стране прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержали за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. У них изъяли бензин, несколько коктейлей Молотова, ножи и камни.Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве иностранных государств в выборы и право народа на самоопределение. В свою очередь президент Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями".

https://ria.ru/20240730/maduro-1962854365.html

венесуэла

ансоатеги

каракас

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в мире, венесуэла, ансоатеги, каракас, николас мадуро, уго чавес (политик), выборы президента венесуэлы — 2024