https://ria.ru/20240730/prigovor-1962864774.html

Экс-мэр Тынды получила шесть лет колонии за невыплату пенсий

Экс-мэр Тынды получила шесть лет колонии за невыплату пенсий - РИА Новости, 30.07.2024

Экс-мэр Тынды получила шесть лет колонии за невыплату пенсий

Тындинский районный суд приговорил экс-мэра Тынды Марину Михайлову к шести годам колонии общего режима и штрафу 640 тысяч рублей по делу о злоупотреблении... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:37

2024-07-30T10:37

2024-07-30T11:42

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Тындинский районный суд приговорил экс-мэра Тынды Марину Михайлову к шести годам колонии общего режима и штрафу 640 тысяч рублей по делу о злоупотреблении полномочиями, невыплате пенсий и невыполнении решений суда, ее заместитель Владимир Плюхин осужден на 4 года 5 месяцев лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Амурской области. "Тындинский районный суд признал Михайлову виновной в совершении преступлений и по их совокупности, путем полного сложения наказаний, приговорил к 6 лет колонии общего режима. Она также должна выплатить штраф 640 тысяч рублей. Она заключена под стражу в зале суда. Плюхин осужден к 4 года 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 5 месяцев", - сообщили агентству в пресс-службе. Суд также взыскал с Михайловой в пользу трех потерпевших свыше 4,17 миллиона рублей материального вреда.В уголовном деле Михайловой фигурировали несколько обвинений: невыплата пенсий (ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ), не выполнение решений суда (ч. 2,2 ст. 315 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), Плюхина обвиняли в соучастии в злоупотреблении (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ). Им также запрещено занимать должности в госорганах и органов местного самоуправления в течение трех лет, уточнили в пресс-службе. В июле 2021 года Михайлова, являясь мэром Тынды, заключила договор со строительной компанией на проведение капремонта улицы Красная Пресня. Цена контракта составляла около 132 млн. руб. Работы должны были быть закончены до августа 2024 года, а мэрия поэтапно оплачивать их. Между тем, в декабре 2021 года Михайлова приняла решение выплатить подрядчику всю сумму по контракту. При этом работы по нему не проводились, а стройматериалы, указанные в актах приема-передачи, отсутствовали. Позже - в августе 2022 года - контракт был расторгнут, работы по нему выполнены не были. Бывший заместитель мэра Тынды Плюхин по этому эпизоду проходит как соучастник в злоупотреблении.

https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, тында, амурская область