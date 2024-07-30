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Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье - РИА Новости, 30.07.2024
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12:45 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/pridnestrove-1962896417.html
Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье
Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье - РИА Новости, 30.07.2024
Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье
Российские миротворцы провели тренировку на постах в зоне безопасности в Приднестровье, сообщил РИА Новости во вторник сопредседатель Объединенной контрольной... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:45
2024-07-30T12:45
в мире
молдавия
россия
украина
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Российские миротворцы провели тренировку на постах в зоне безопасности в Приднестровье, сообщил РИА Новости во вторник сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков. "Тренировка миротворцев России проходила по всей зоне безопасности. Это плановое мероприятие, которое было согласовано и с Объединённым военным командованием, и с Объединённой контрольной комиссией. Единственное надо сказать, что эти учения должны были быть совместными, но молдавская сторона отказалась", - сказал Беляков. Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что российская сторона провела тренировку самостоятельно на всех постах, где несут службу миротворцы в зоне безопасности. По его словам, во время занятий имитировались элементы стрельбы. "Это тактическая тренировка, которая была направлена на обеспечение безопасности постов. Были полностью отработаны штабные мероприятия, в том числе с участием личного состава. Тренировка способствовала тому, что в случае какой-то острой необходимости можно было бы оперативно обеспечить безопасность на миротворческих постах", - отметил Беляков. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240606/moldaviya-1951087771.html
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в мире, молдавия, россия, украина, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье

Российские миротворцы провели тренировку в зоне безопасности в Приднестровье

© Sputnik / Кямале Алиева | Перейти в медиабанкВоеннослужащие миротворческого контингента ВС России
Военнослужащие миротворческого контингента ВС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Sputnik / Кямале Алиева
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Военнослужащие миротворческого контингента ВС России. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Российские миротворцы провели тренировку на постах в зоне безопасности в Приднестровье, сообщил РИА Новости во вторник сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков.
"Тренировка миротворцев России проходила по всей зоне безопасности. Это плановое мероприятие, которое было согласовано и с Объединённым военным командованием, и с Объединённой контрольной комиссией. Единственное надо сказать, что эти учения должны были быть совместными, но молдавская сторона отказалась", - сказал Беляков.
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Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что российская сторона провела тренировку самостоятельно на всех постах, где несут службу миротворцы в зоне безопасности. По его словам, во время занятий имитировались элементы стрельбы.
"Это тактическая тренировка, которая была направлена на обеспечение безопасности постов. Были полностью отработаны штабные мероприятия, в том числе с участием личного состава. Тренировка способствовала тому, что в случае какой-то острой необходимости можно было бы оперативно обеспечить безопасность на миротворческих постах", - отметил Беляков.
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Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияРоссияУкраинаОлег БеляковОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕ
 
 
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