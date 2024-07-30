https://ria.ru/20240730/premiya-1962964526.html

RT начал прием заявок на премию для военных журналистов

RT начал прием заявок на премию для военных журналистов - РИА Новости, 30.07.2024

RT начал прием заявок на премию для военных журналистов

Телеканал RT начал приём заявок на ежегодную международную премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба, награда присуждается авторам лучших новостных РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:22

2024-07-30T16:22

2024-07-30T16:31

сирия

хомс (город)

москва

халед аль-хатыб

маргарита симоньян

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телеканал RT начал приём заявок на ежегодную международную премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба, награда присуждается авторам лучших новостных видеоматериалов из зон боевых действий и конфликтов, сообщается в Telegram-канале RT. "RT открывает приём заявок на ежегодную Международную премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба... Награда присуждается авторам лучших новостных видеоматериалов (до десяти минут) из зон боевых действий и конфликтов", - говорится в сообщении. Награда учреждена в честь корреспондента RT из Сирии Халеда аль-Хатыба, который погиб 30 июля 2017 года при ракетном обстреле террористами сирийской провинции Хомс, уточнили в Telegram-канале RT. Лауреатов пригласят в Москву в рамках программы обмена опытом с журналистами RT. Председателем жюри станет Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Заявку можно подать до 1 октября.

https://ria.ru/20240730/voenkory-1962941889.html

https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html

сирия

хомс (город)

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сирия, хомс (город), москва, халед аль-хатыб, маргарита симоньян