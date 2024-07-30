https://ria.ru/20240730/premiya-1962964526.html
RT начал прием заявок на премию для военных журналистов
RT начал прием заявок на премию для военных журналистов - РИА Новости, 30.07.2024
RT начал прием заявок на премию для военных журналистов
Телеканал RT начал приём заявок на ежегодную международную премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба, награда присуждается авторам лучших новостных РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:22
2024-07-30T16:22
2024-07-30T16:31
сирия
хомс (город)
москва
халед аль-хатыб
маргарита симоньян
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телеканал RT начал приём заявок на ежегодную международную премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба, награда присуждается авторам лучших новостных видеоматериалов из зон боевых действий и конфликтов, сообщается в Telegram-канале RT. "RT открывает приём заявок на ежегодную Международную премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба... Награда присуждается авторам лучших новостных видеоматериалов (до десяти минут) из зон боевых действий и конфликтов", - говорится в сообщении. Награда учреждена в честь корреспондента RT из Сирии Халеда аль-Хатыба, который погиб 30 июля 2017 года при ракетном обстреле террористами сирийской провинции Хомс, уточнили в Telegram-канале RT. Лауреатов пригласят в Москву в рамках программы обмена опытом с журналистами RT. Председателем жюри станет Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Заявку можно подать до 1 октября.
https://ria.ru/20240730/voenkory-1962941889.html
https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, хомс (город), москва, халед аль-хатыб, маргарита симоньян
Сирия, Хомс (город), Москва, Халед аль-Хатыб, Маргарита Симоньян
RT начал прием заявок на премию для военных журналистов
RT начал прием заявок на премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба