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RT начал прием заявок на премию для военных журналистов - РИА Новости, 30.07.2024
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16:22 30.07.2024 (обновлено: 16:31 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/premiya-1962964526.html
RT начал прием заявок на премию для военных журналистов
RT начал прием заявок на премию для военных журналистов - РИА Новости, 30.07.2024
RT начал прием заявок на премию для военных журналистов
Телеканал RT начал приём заявок на ежегодную международную премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба, награда присуждается авторам лучших новостных РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:22
2024-07-30T16:31
сирия
хомс (город)
москва
халед аль-хатыб
маргарита симоньян
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телеканал RT начал приём заявок на ежегодную международную премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба, награда присуждается авторам лучших новостных видеоматериалов из зон боевых действий и конфликтов, сообщается в Telegram-канале RT. "RT открывает приём заявок на ежегодную Международную премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба... Награда присуждается авторам лучших новостных видеоматериалов (до десяти минут) из зон боевых действий и конфликтов", - говорится в сообщении. Награда учреждена в честь корреспондента RT из Сирии Халеда аль-Хатыба, который погиб 30 июля 2017 года при ракетном обстреле террористами сирийской провинции Хомс, уточнили в Telegram-канале RT. Лауреатов пригласят в Москву в рамках программы обмена опытом с журналистами RT. Председателем жюри станет Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Заявку можно подать до 1 октября.
https://ria.ru/20240730/voenkory-1962941889.html
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сирия
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сирия, хомс (город), москва, халед аль-хатыб, маргарита симоньян
Сирия, Хомс (город), Москва, Халед аль-Хатыб, Маргарита Симоньян
RT начал прием заявок на премию для военных журналистов

RT начал прием заявок на премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телеканал RT начал приём заявок на ежегодную международную премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба, награда присуждается авторам лучших новостных видеоматериалов из зон боевых действий и конфликтов, сообщается в Telegram-канале RT.
«
"RT открывает приём заявок на ежегодную Международную премию для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба... Награда присуждается авторам лучших новостных видеоматериалов (до десяти минут) из зон боевых действий и конфликтов", - говорится в сообщении.
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Награда учреждена в честь корреспондента RT из Сирии Халеда аль-Хатыба, который погиб 30 июля 2017 года при ракетном обстреле террористами сирийской провинции Хомс, уточнили в Telegram-канале RT.
Лауреатов пригласят в Москву в рамках программы обмена опытом с журналистами RT.
Председателем жюри станет Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Заявку можно подать до 1 октября.
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