Рейтинг@Mail.ru
Госдума разрешила обращение в России иностранных цифровых прав - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/prava-1962959598.html
Госдума разрешила обращение в России иностранных цифровых прав
Госдума разрешила обращение в России иностранных цифровых прав - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума разрешила обращение в России иностранных цифровых прав
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает обращение в России иностранных цифровых прав. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:13
2024-07-30T16:13
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает обращение в России иностранных цифровых прав. Первоначально закон касался регулирования майнинга криптовалюты. В рамках второго чтения документ был дополнен нормами, касающимися цифровых финансовых активов (ЦФА) и иностранных цифровых прав. Согласно данным нормам, иностранные цифровые права допускаются к обращению в России в качестве ЦФА, в том числе цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права. Но при условии квалификации иностранных цифровых прав в таком качестве оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. При этом Банку России предоставляется право установить особенности учета и (или) обращения таких иностранных цифровых прав, в том числе определять требования к лицам, которые вправе их приобретать. Причем, такие права не смогут приобретать физлица - граждане РФ, если иное не предусмотрено нормативным актом ЦБ. Кроме того, в целях обеспечения стабильности финансового рынка или в случае наличия угрозы правам и законным интересам инвесторов ЦБ будет вправе установить запрет на квалификацию отдельных иностранных цифровых прав. ЦБ также сможет устанавливать и дополнительные требования к иностранным цифровым правам. Помимо этого, вносятся изменения, касающиеся иностранных номинальных держателей ЦФА, которым эти активы могут зачисляться для осуществления учета прав на них. Такие держатели должны будут соответствовать установленным Банком России требованиям, а также предоставлять информацию о своих клиентах оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. На ЦФА, зачисленные иностранному номинальному держателю, не может быть обращено взыскание по его обязательствам. Также предусматривается, что решение о выпуске ЦФА может содержать указание на возможность их приобретения только индивидуальными предпринимателями и (или) юрлицами, которые непосредственно указаны в таком решении или соответствуют установленным в нем критериям. Если лицом, выпускающим ЦФА для таких лиц, является иностранное юрлицо, то решение об их выпуске может быть составлено на бумажном носителе. Решение о выпуске ЦФА может не размещаться в открытом доступе на сайте выпускающего их лица и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется их выпуск, если оно адресовано определенному кругу ИП и юрлиц, а сами ЦФА могут приобретаться только квалифицированными инвесторами. Однако оператор информационной системы обязан обеспечить доступ к такому решению для Банка России, а также лиц, которые могут приобрести такие ЦФА или уже стали их обладателями. Закон, содержащий и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений о майнинге криптовалют, которые начнут действовать с 1 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240730/dannye-1962941267.html
https://ria.ru/20240730/zakonotvorchestvo-1962950460.html
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962952101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Госдума разрешила обращение в России иностранных цифровых прав

Госдума приняла закон, разрешающий обращение в России иностранных цифровых прав

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает обращение в России иностранных цифровых прав.
Первоначально закон касался регулирования майнинга криптовалюты. В рамках второго чтения документ был дополнен нормами, касающимися цифровых финансовых активов (ЦФА) и иностранных цифровых прав.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных
Вчера, 15:10
Согласно данным нормам, иностранные цифровые права допускаются к обращению в России в качестве ЦФА, в том числе цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права. Но при условии квалификации иностранных цифровых прав в таком качестве оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА.
При этом Банку России предоставляется право установить особенности учета и (или) обращения таких иностранных цифровых прав, в том числе определять требования к лицам, которые вправе их приобретать. Причем, такие права не смогут приобретать физлица - граждане РФ, если иное не предусмотрено нормативным актом ЦБ.
Кроме того, в целях обеспечения стабильности финансового рынка или в случае наличия угрозы правам и законным интересам инвесторов ЦБ будет вправе установить запрет на квалификацию отдельных иностранных цифровых прав. ЦБ также сможет устанавливать и дополнительные требования к иностранным цифровым правам.
Помимо этого, вносятся изменения, касающиеся иностранных номинальных держателей ЦФА, которым эти активы могут зачисляться для осуществления учета прав на них. Такие держатели должны будут соответствовать установленным Банком России требованиям, а также предоставлять информацию о своих клиентах оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. На ЦФА, зачисленные иностранному номинальному держателю, не может быть обращено взыскание по его обязательствам.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных
Вчера, 15:46
Также предусматривается, что решение о выпуске ЦФА может содержать указание на возможность их приобретения только индивидуальными предпринимателями и (или) юрлицами, которые непосредственно указаны в таком решении или соответствуют установленным в нем критериям. Если лицом, выпускающим ЦФА для таких лиц, является иностранное юрлицо, то решение об их выпуске может быть составлено на бумажном носителе.
Решение о выпуске ЦФА может не размещаться в открытом доступе на сайте выпускающего их лица и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется их выпуск, если оно адресовано определенному кругу ИП и юрлиц, а сами ЦФА могут приобретаться только квалифицированными инвесторами. Однако оператор информационной системы обязан обеспечить доступ к такому решению для Банка России, а также лиц, которые могут приобрести такие ЦФА или уже стали их обладателями.
Закон, содержащий и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений о майнинге криптовалют, которые начнут действовать с 1 ноября 2024 года.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Госдума легализовала майнинг криптовалют
Вчера, 15:51
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала