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В Крыму локализовали пожар в торговом центре
В Крыму локализовали пожар в торговом центре - РИА Новости, 30.07.2024
В Крыму локализовали пожар в торговом центре
Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе в Крыму локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:54
2024-07-30T23:54
2024-07-30T23:54
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе в Крыму локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее МЧС сообщало о задымлении в торговом центре "Лоцман" в Симферополе и об эвакуации людей из здания. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля. СУСК региона сообщил, что следователи проводят проверку. "В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 112 специалистов и 41 единица техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму локализовали пожар в торговом центре
МЧС: пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе локализоваkb