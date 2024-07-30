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В Крыму локализовали пожар в торговом центре

В Крыму локализовали пожар в торговом центре - РИА Новости, 30.07.2024

В Крыму локализовали пожар в торговом центре

Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе в Крыму локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:54

2024-07-30T23:54

2024-07-30T23:54

происшествия

симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар в торговом центре "Лоцман" в Симферополе в Крыму локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее МЧС сообщало о задымлении в торговом центре "Лоцман" в Симферополе и об эвакуации людей из здания. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля. СУСК региона сообщил, что следователи проводят проверку. "В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 112 специалистов и 41 единица техники.

симферополь

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)