https://ria.ru/20240730/pozhar-1963036554.html

В горящем торговом центре в Симферополе частично обрушилась кровля

В горящем торговом центре в Симферополе частично обрушилась кровля - РИА Новости, 30.07.2024

В горящем торговом центре в Симферополе частично обрушилась кровля

Площадь пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе составляет 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля, из центра около 130 человек эвакуированы,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T21:59

2024-07-30T21:59

2024-07-30T22:06

происшествия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Площадь пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе составляет 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля, из центра около 130 человек эвакуированы, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Крыма.Следователи проводят проверку в связи возгоранием в торговом центре в Симферополе, сообщил ранее СУСК региона."Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля. Порядка 130 человек эвакуированы, никто не пострадал. На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240730/istochnik-1963019113.html

симферополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)