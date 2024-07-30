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В горящем торговом центре в Симферополе частично обрушилась кровля
В горящем торговом центре в Симферополе частично обрушилась кровля - РИА Новости, 30.07.2024
В горящем торговом центре в Симферополе частично обрушилась кровля
Площадь пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе составляет 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля, из центра около 130 человек эвакуированы,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T21:59
2024-07-30T21:59
2024-07-30T22:06
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Площадь пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе составляет 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля, из центра около 130 человек эвакуированы, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Крыма.Следователи проводят проверку в связи возгоранием в торговом центре в Симферополе, сообщил ранее СУСК региона."Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля. Порядка 130 человек эвакуированы, никто не пострадал. На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240730/istochnik-1963019113.html
симферополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В горящем торговом центре в Симферополе частично обрушилась кровля
Площадь пожара в ТЦ в Симферополе выросла до 500 кв м, частично рухнула кровля