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Протоиерей Федор Повный: единственный путь к миру на войне — покаяние

Протоиерей Федор Повный: единственный путь к миру на войне — покаяние - РИА Новости, 30.07.2024

Протоиерей Федор Повный: единственный путь к миру на войне — покаяние

Недавнее освобождение по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), осужденного на... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:00

2024-07-30T10:00

2024-07-30T10:00

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Недавнее освобождение по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), осужденного на Украине, прошло в Белоруссии — об этом рассказал ее президент Александр Лукашенко. Освобождение архиерея стало доброй вестью для многих православных верующих в странах исторической Руси. Настоятель Храма-Памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, протоиерей Федор Повный рассказал в интервью РИА Новости о том, как в мирной Белоруссии восприняли это событие, как из нее видится путь к миру в конфликте, и то, как белорусы воспринимают собственную идентичность и место Церкви в политике и обществе.— Отец Федор, как бы вы описали свои чувства по поводу освобождения митрополита Ионафана и той роли, которую Белоруссия сыграла в том, что оно стало возможным?— Искренне радуюсь, что владыка Ионафан вне опасности. Он для всех нас сегодня является примером православного христианина. Александр Григорьевич Лукашенко с высокой трибуны подробно рассказал историю этого обмена, поэтому не буду ничего додумывать от себя, преувеличивать или принижать чью-либо роль в этом событии. Свершившийся акт подчеркивает личные качества переговорщиков, заслуги военной дипломатии, и мы видим, что никто из наших народов не остается в стороне от чужой боли, причем на таком высоком уровне глав государств и нашего патриарха.— Что есть война с духовной точки зрения для христианина и каков в ней путь к миру?— С духовной точки зрения война — это, увы, постоянное состояние земного человечества после грехопадения. Внутреннее противостояние человека Богу непременно выливается во внешние конфликты, внутреннее рабство греху по духовному закону становится внешним рабством. Кульминация этого бесконечного противостояния духов злобы Богу — конец всех времен. Человечество жило и живет в приближающемся апокалипсисе, пока не придет Христос во славе, — неважно, через год это совершится или через 1000 лет, — будут те, кто восстанет против Бога, и найдутся те, кто защитит Бога. Библия — в том числе, это рассказ о войнах, и она раскрывает их духовные причины, которые суть сотни путей отпадения от Бога, и единственный путь к миру — это возврат к Богу, покаяние.— Но на Западе не хотят говорить о мире, постоянно подстрекая Россию и Украину к продолжению боевых действий…— Давайте сразу очертим границы допустимого. Я не политический деятель, не эксперт, не историк, и тем более — не голос Церкви. Перед вами простой белорусский священнослужитель, который как гражданин своей страны высказывает личную точку зрения и имеет право на ошибку.На днях Александр Григорьевич Лукашенко сказал: если не разговаривать, мира не будет. Он имел в виду умение говорить с оппонентом, не с другом, но еще не с врагом. Внимательно слушайте его слово: глава белорусского государства явно указывает на северо-западные границы — вот где не слышат и слушать пока что не хотят. А со своими людьми всегда можно разговаривать, нужно разговаривать, чтобы уменьшать кровопролитие, чтобы брат не убивал брата, чтобы русского солдата беречь.— Несмотря на происходящие на Украине гонения на каноническую Церковь, есть ощущение, что народ там живет "в тумане", и практически не противится им. Есть ли шанс, что они поймут, что на самом деле происходит?— На Украине есть исповедники, есть люди, которые подвергаются травле за то, что защищают не только русское, но и православное. Прежде чем требовать от других стать мучениками или преступить закон, нужно спросить себя: готов ли сам вынести гонения и пытки? Подумайте: украинцев потихоньку начали ссорить с русскими еще в XVII веке, активно настраивать против на рубеже XIX-XX веков, и успешно воплотили свою политику в последние тридцать лет. Поколение, которое с яслей растили в ненависти к России и учили альтернативной истории, уже приобрело устойчивую картину мира, и теперь потребуется длительное время горького опыта, и он уже приходит. Повторю мысль главы нашего государства: с родными людьми нужно разговаривать. В свою очередь, возврат истинных ценностей должен произойти у нас всех, чтобы слово наше было убедительно.— Непреодолим ли, на ваш взгляд, появившийся в наше время барьер между народами России и Украины?— Если есть желание быть вместе — люди будут. Если есть желание победить — победа будет. Нет собственных сил — люди просят у Бога, а чтобы Бог услышал, нужно смирение и покаяние, или искреннее дерзновение по любви и готовность жертвовать собой.А что нас объединяет? Христос у нас один. И Церковь одна: православная, истинная, красивая.И история одна: Киевская Русь и Киево-Печерская лавра были обителью святых людей, которые для нас всех родные. А Почаевская лавра? Антоний Великий, Феодосий Печерский, князь Владимир, княгиня Ольга, Борис и Глеб — нами почитаемы. Былины о подвигах богатыря Ильи Муромца читают наши народы, на труды летописца Нестора до сих пор ссылаются наши историки. История иконы Владимирской икона Божией Матери — наша общая история.— Предпринимаются попытки разорвать и ее. В частности, раскольническая ПЦУ исключила из списка поминаемых святых Александра Невского, а недавно — исключила из календаря дни памяти, якобы имеющие значение только для Русской православной церкви.— Невозможно святых делить по национальному признаку, это все равно, что ставить границы воздуху. Лишать себя огромного мира святых равносильно тому, чтобы лишать себя зрения. Равно так же невозможно делить наших общих героев. В братских могилах в России, Белоруссии, на Украине смешан прах павших воинов уже на уровне микрочастиц. Были безумные попытки на памятниках ставить национальность советским воинам — не получилось.— Но как верующим реагировать на подобное?— Не нужно смотреть, что кто-то в истерике что-то потоптал, выкинул, хлопнул дверями: это временно, хоть и регулярно, как показывает история. Верующие прекрасно знают, что делать: иметь веру, иметь мужество, уметь стоять в истине, помогать друг другу.— Не прекращаются попытки отобрать у канонической Церкви в пользу раскольников Киево-Печерскую лавру. Следят ли за ее судьбой в Белорусской православной церкви, связаны ли нынешние гонения с противостоянием расколам в прошлом?— Мы все переживали и за осквернение Киево-Печерской лавры. Нас волнует судьба пещер, где лежат мощи наших общих святых. В истории белорусских и украинских земель, входивших в состав Великого Княжества Литовского и Русского времени Речи Посполитой, действия униатов были такими же. Посмотрите на искаженный облик собора святой Софии премудрости Божией в Полоцке: ведь он был изначально совершенно другим! Поинтересуйтесь историей Свято-Успенского Жировичского монастыря, Свято-Евфросиниевского Полоцкого монастыря. Все наши известные белорусские и украинские святые XVII–XVIII веков так или иначе связаны с борьбой за православие против унии. Это и архидиакон Никифор Парасхес-Кантакузин, и преподобный Афанасий Брестский, и Иов Почаевский, и княжна София Слуцкая, и святитель Григорий Конисский.Параллели очевидны, все уже в истории было, и к чему приведет — предсказуемо. Стоит только вспомнить роль греко-католиков на Украине на рубеже XIX–XX веков и во время Великой Отечественной войны. В Белоруссии униаты вернулись в православие в 1839 году решением Полоцкого собора, а на Украине униатская церковь официально существует до сих пор. Например, сегодня ордену Василия Великого — базилианам — принадлежит во Львове Свято-Онуфриевский монастырь, в котором похоронен русский первопечатник Иван Федоров. Мне думается, что если не учиться на уроках нашей общей истории, и не задумываться о духовных причинах прошлых и настоящих событий, мы все — и русские, и белорусы, и украинцы, — будем наступать на одни и те же грабли.— Как сказываются на церковной жизни Белоруссии санкции, наложенные на государство?— Церковь Христова богочеловеческий организм, глава которой — сам Христос. Вот позвольте спросить, в свою очередь, вас: разве санкции могут ограничить действие Духа Святого или запретить въезд Христу? Пока растут пшеница и виноград, будет совершаться Евхаристия, даже если не будет вина, а будет вода. Ведь сам Христос совершает таинство — а больше ничего не нужно верующему человеку, он смотрит в свое сердце и ходит пред взором Бога. А в чем он ходит — уже не так важно. И знаете, пожалуй, чем самостоятельнее государство, тем сильнее в нем голос Церкви.— На ваш взгляд, кто такой русский, и чем он отличается от белоруса?— В моем представлении, которое сложилось из понимания истории и личного общения с людьми: русский человек в своем идеале — святой человек, человек широкого сердца, гениальный. Человек больших масштабов, который может освоить космос, огненные недра, вечные льды, и как освоить? Заполнить любовью, добром и смирением перед Богом, поставить на служение миру. Русский человек — богатырь, защитник, воин, он любит и дорожит своей свободой, он освобождает других, его свобода вдохновляет, его идеи подхватывают другие народы. Русский человек удивительно силен, но не как бездушный киборг, а как обычный человек, которому помогает Господь за его верность.Разница между русскими и белорусами — в менталитете, который сформировали исторический путь, локальность территории и соседство. Белорус у западного католического и протестантского характера перенял трудолюбие, некоторую педантичность, правосознание, законопослушность. Основной государственный закон был введен на территории Белоруссии в начале XVI века. В Речи Посполитой, в которую наши земли входили как в конфедерацию, институт королевства был выборным, и правительство, можно сказать, представляло собой прототип современного парламента с депутатами-делегатами. Спорные вопросы решались через суды, велась книжная полемика, соседство с Европой позволяло заимствовать технологии, а в культурной сфере — моду, музыку, архитектуру. Как мягкая сила на территории действовали иезуитские коллегиумы и университеты, они предоставляли европейское образование, но и соответственно, образно говоря, лепили сознание. Белорусские города были населены евреями, здесь проходила черта оседлости — от них, конечно же, белорусы взяли некоторую практичность. Была хорошо развита городская культура, но несмотря на все это исконные белорусы, крестьяне, хранили свою веру и свою русскость, свою духовную евангельскую традицию, которая оставалась содержанием любой приобретенной извне формы, что очень важно.Конечно же, огромную роль в формировании самосознания сыграло географическое положение. По нашей земле ходили войска огромных держав, наша земля представляла арену боевых действий и в Первую мировую войну, и при Наполеоне, и в Северной войне, и при выяснении претензий русских и польских сторон, наследственных отношений русских и литовских князей. Представляете, какое терпение заложено в белорусах, и откуда берется такое стремление к миру, трепетное отношение к своей исторической памяти и памяти павших. Откуда такое отчаянное партизанское движение, упорство и целеустремленность, тяга к справедливости, правдолюбие! А еще у нас, белорусов, развит навык добрососедства. Если все время доказывать свою правоту — населения не хватит. При всем этом белорусы сохраняют свою идентичность как русскую.— Что сделал Александр Лукашенко для церкви в Белоруссии?— Совсем недавно, президенты наших стран вновь вместе были на Валааме, посетили храм Смоленской Божией Матери, одигитрии, путеводительницы, и часовню Святых Царственных страстотерпцев. Это говорит о большом доверии наших президентов друг другу, о глубине взаимоотношений. Мы все знаем, что Валаам — любимая обитель русского главы, а в сокровенные места приглашают только близких и родных людей. Сегодня Владимир Владимирович и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — соратники, единомышленники и на изломе истории обостренно чувствуют личную ответственность за народы России, за будущее.Как и Владимир Владимирович, Александр Григорьевич выстраивает с Церковью отношения сотрудничества, ведет внутреннюю политику межконфессионального диалога и мира. В Беларуси подписано Соглашение о сотрудничестве Церкви и государства. Ежегодно вручается специальная премия президента Республики Беларусь "За духовное возрождение". Александр Григорьевич Лукашенко в качестве главы государства и лично помог возродить многие древнейшие святыни, среди которых — монастырь, основанный преподобной Евфросинией Полоцкой в XII веке, был воссоздан и ее напрестольный крест; Жировичскую обитель, где в конце XV века была явлена икона Богородицы на камне, там же помог построить корпуса духовной семинарии.Можно долго перечислять заслуги, но Александр Григорьевич вместе с приснопамятным патриаршим экзархом всея Белоруссии митрополитом Филаретом (Вахрамеевым) в своем бескорыстном служении народу сформировали и воплотили концепцию белорусской нации. Они стали не просто лидерами — они, можно сказать, заново создали страну.— Действительно ли Церковь — вне политики? Правильно ли это, должное ли это положение вещей?— Приведу мысль одной умной светской женщины — эта мысль наглядно и образно ответит на этот вопрос. В православии церковь находится внутри православной империи, а у католиков, наоборот, империя находится внутри церкви, и поэтому папа — глава империи. У наших народов глава державы — правитель, глава православной Церкви — сам Христос. А теперь возьмите эту исторически-философскую схему, соотнесите с современностью — и получите правильный ответ на вопрос, где быть Церкви в политической жизни. Ответ: непосредственно в жизни народа. Церковь по своей сути — это сам народ, члены Церкви — это граждане наших стран. Среди них есть и общественные лидеры, и воины, и монахи, и учителя, и те, кто убирает улицы.В чистом виде политика — это мир власти, а мир власти — это не мир Церкви, сила и армия — это не мир Церкви. Но Церковь нуждается в защите, посмотрите на облачения священников: их руки скрывают рукава, и это символично указывает на то, что Церковь действует Словом, молитвой, она не задействует руки, хотя во время опасности Отечеству и во времена поругания Христа, даже священники и монахи становились в ряды армии. Защищают Церковь в ее земном измерении власть и армия.— Отец Федор, как вы считаете, почему посланы нам все те трагические события, которые разворачиваются между славянскими народами с 2013 года?— Должно пройти время, чтобы понять, для чего даны такие испытания. Очевидно только, что нам дали однозначно понять: как жили мы раньше — так нельзя. Нам оставили пророчество происходящих событий украинские старцы, и в Апокалипсисе мы читаем о том, что будет происходить накануне второго пришествия Христа: войны, мерзость растления, падение человеческих нравов. Но духоносные люди предупреждают: когда наступит это время — невозможно и опасно идти против воли Божьей, спорить с Богом. В такие страшные времена нужно думать о спасении души, а не жизни, и молиться за ближних, чтобы Господь их спас. Все остальное — это не наша, как говорят, компетенция. Мы не сможем остановить сметающую силу, как не можем остановить ураган. Эта сила смела когда-то жену Лотову, которая всего лишь оглянулась и тут же превратилась в соляной столп. Эта сила не пожалела дочерей Лота. Содом и Гоморра должны были быть стерты с лица земли, и умерли все те, кто был причастен ко греху в этих городах. То есть нужно помнить: страшен гнев Божий, неведома нам и воля Божия. Не стоит жить духовно расслабленными и собирать уголья на свою голову, а потому на первом месте — молитва и покаяние.

https://ria.ru/20240624/patriarkh-1955041608.html

https://ria.ru/20240625/ionafan-1955445777.html

https://ria.ru/20240711/khram-1959083075.html

https://ria.ru/20240314/patriarkh-1933038610.html

https://ria.ru/20240201/pozdravlenie-1924715685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, русская православная церковь, белорусская православная церковь, илья муромец, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), александр лукашенко, белоруссия, украина, россия, сво, религия