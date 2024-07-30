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В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся 12 человек - РИА Новости, 30.07.2024
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15:51 30.07.2024 (обновлено: 16:05 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/postradavshie-1962951687.html
В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся 12 человек
В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся 12 человек - РИА Новости, 30.07.2024
В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся 12 человек
Двенадцать человек, в том числе трое детей, остаются в волгоградских больницах после ЧП с пассажирским поездом, сообщила администрация Волгоградской области в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:51
2024-07-30T16:05
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе трое детей, остаются в волгоградских больницах после ЧП с пассажирским поездом, сообщила администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.Ранее власти сообщали, что утром во вторник в больницах Волгограда и Котельниково после ЧП с поездом находился 21 человек, в том числе семь детей."По информации оперативного штаба и облздрава, на 15 часов 30 июля в медицинских организациях Волгоградской области на стационарном лечении остаются 12 человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что восемь человек находятся в больнице №25 Волгограда, в том числе двое в тяжелом состоянии. В больнице №7 находятся 43-летняя женщина, 16-летняя девушка и четырехлетний мальчик, в это же лечебное учреждение, по данным администрации, перенаправят пятилетнего ребенка из больницы в Котельниково. Пострадавший машинист находится в ведомственной больнице РЖД.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240730/poezd-1962877432.html
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся 12 человек

В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся 9 взрослых и трое детей

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе трое детей, остаются в волгоградских больницах после ЧП с пассажирским поездом, сообщила администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.
Ранее власти сообщали, что утром во вторник в больницах Волгограда и Котельниково после ЧП с поездом находился 21 человек, в том числе семь детей.
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В РЖД рассказали о состоянии машиниста после схода поезда под Волгоградом
Вчера, 11:53
«
"По информации оперативного штаба и облздрава, на 15 часов 30 июля в медицинских организациях Волгоградской области на стационарном лечении остаются 12 человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восемь человек находятся в больнице №25 Волгограда, в том числе двое в тяжелом состоянии. В больнице №7 находятся 43-летняя женщина, 16-летняя девушка и четырехлетний мальчик, в это же лечебное учреждение, по данным администрации, перенаправят пятилетнего ребенка из больницы в Котельниково. Пострадавший машинист находится в ведомственной больнице РЖД.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
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ПроисшествияВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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