В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся 12 человек
В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся 9 взрослых и трое детей
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Рабочие ремонтной службы на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе трое детей, остаются в волгоградских больницах после ЧП с пассажирским поездом, сообщила администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.
Ранее власти сообщали, что утром во вторник в больницах Волгограда и Котельниково после ЧП с поездом находился 21 человек, в том числе семь детей.
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"По информации оперативного штаба и облздрава, на 15 часов 30 июля в медицинских организациях Волгоградской области на стационарном лечении остаются 12 человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восемь человек находятся в больнице №25 Волгограда, в том числе двое в тяжелом состоянии. В больнице №7 находятся 43-летняя женщина, 16-летняя девушка и четырехлетний мальчик, в это же лечебное учреждение, по данным администрации, перенаправят пятилетнего ребенка из больницы в Котельниково. Пострадавший машинист находится в ведомственной больнице РЖД.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.