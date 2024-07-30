https://ria.ru/20240730/postradavshie-1962951687.html

В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся 12 человек

В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся 12 человек - РИА Новости, 30.07.2024

В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся 12 человек

Двенадцать человек, в том числе трое детей, остаются в волгоградских больницах после ЧП с пассажирским поездом, сообщила администрация Волгоградской области в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:51

2024-07-30T15:51

2024-07-30T16:05

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе трое детей, остаются в волгоградских больницах после ЧП с пассажирским поездом, сообщила администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.Ранее власти сообщали, что утром во вторник в больницах Волгограда и Котельниково после ЧП с поездом находился 21 человек, в том числе семь детей."По информации оперативного штаба и облздрава, на 15 часов 30 июля в медицинских организациях Волгоградской области на стационарном лечении остаются 12 человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что восемь человек находятся в больнице №25 Волгограда, в том числе двое в тяжелом состоянии. В больнице №7 находятся 43-летняя женщина, 16-летняя девушка и четырехлетний мальчик, в это же лечебное учреждение, по данным администрации, перенаправят пятилетнего ребенка из больницы в Котельниково. Пострадавший машинист находится в ведомственной больнице РЖД.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.

https://ria.ru/20240730/poezd-1962877432.html

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом