https://ria.ru/20240730/postradavshie-1962859238.html
В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом
В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом
Более 20 пострадавших, в том числе восемь детей, при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области остаются в больницах, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:23
2024-07-30T10:23
2024-07-30T10:23
происшествия
здоровье - общество
волгоградская область
россия
волгоград
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962698606_0:50:1279:769_1920x0_80_0_0_0f946a20007a7ee60388eb01958f8166.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 20 пострадавших, в том числе восемь детей, при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области остаются в больницах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На стационарном лечении находятся 22 пострадавших в происшествии в Волгоградской области, в том числе восемь детей, 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один - в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ", - сказал он журналистам. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962806927.html
волгоградская область
россия
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962698606_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_92d3f11d4b5f99b2240ba15be8e5d30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, волгоградская область, россия, волгоград, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Здоровье - Общество, Волгоградская область, Россия, Волгоград, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом
Мурашко: более 20 пострадавших при сходе поезда с рельсов остаются в больницах