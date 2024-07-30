https://ria.ru/20240730/postradavshie-1962859238.html

В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом

В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024

В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом

Более 20 пострадавших, в том числе восемь детей, при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области остаются в больницах, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:23

2024-07-30T10:23

2024-07-30T10:23

происшествия

здоровье - общество

волгоградская область

россия

волгоград

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 20 пострадавших, в том числе восемь детей, при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области остаются в больницах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На стационарном лечении находятся 22 пострадавших в происшествии в Волгоградской области, в том числе восемь детей, 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один - в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ", - сказал он журналистам. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962806927.html

волгоградская область

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происшествия, здоровье - общество, волгоградская область, россия, волгоград, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом