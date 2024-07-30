Рейтинг@Mail.ru
В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/postradavshie-1962859238.html
В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом
В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом
Более 20 пострадавших, в том числе восемь детей, при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области остаются в больницах, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:23
2024-07-30T10:23
происшествия
здоровье - общество
волгоградская область
россия
волгоград
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962698606_0:50:1279:769_1920x0_80_0_0_0f946a20007a7ee60388eb01958f8166.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 20 пострадавших, в том числе восемь детей, при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области остаются в больницах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На стационарном лечении находятся 22 пострадавших в происшествии в Волгоградской области, в том числе восемь детей, 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один - в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ", - сказал он журналистам. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962806927.html
волгоградская область
россия
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962698606_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_92d3f11d4b5f99b2240ba15be8e5d30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, волгоградская область, россия, волгоград, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Здоровье - Общество, Волгоградская область, Россия, Волгоград, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В больницах остаются более 20 пострадавших в ДТП с поездом под Волгоградом

Мурашко: более 20 пострадавших при сходе поезда с рельсов остаются в больницах

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 20 пострадавших, в том числе восемь детей, при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области остаются в больницах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"На стационарном лечении находятся 22 пострадавших в происшествии в Волгоградской области, в том числе восемь детей, 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один - в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ", - сказал он журналистам.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Пострадавшая рассказала, как выбралась из сошедшего под Волгоградом поезда
Вчера, 22:30
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоВолгоградская областьРоссияВолгоградМихаил МурашкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала