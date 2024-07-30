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Посол России назвал непризнание итогов выборов в Венесуэле вмешательством - РИА Новости, 30.07.2024
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17:29 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/posol-1962980186.html
Посол России назвал непризнание итогов выборов в Венесуэле вмешательством
Посол России назвал непризнание итогов выборов в Венесуэле вмешательством - РИА Новости, 30.07.2024
Посол России назвал непризнание итогов выборов в Венесуэле вмешательством
Непризнание рядом стран результатов президентских выборов в Венесуэле является актом вмешательства во внутренние дела независимой страны, заявил посол России в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:29
2024-07-30T17:29
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Непризнание рядом стран результатов президентских выборов в Венесуэле является актом вмешательства во внутренние дела независимой страны, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Ранее в понедельник правительство Венесуэлы сообщило, что отзывает своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Перу. В то же время Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории. "Понятия "признать" или "не признать", как мне кажется, из колониального прошлого. Признание и непризнание - акт вмешательства во внутренние дела независимого государства. Именно это стало причиной решения министерства иностранных дел Венесуэлы", - сказал Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Россия 24", комментируя отзыв венесуэльских дипломатов из стран, которые не признали итоги выборов. Он добавил, что правительству президента Николаса Мадуро и венесуэльцам нет дела до субъективных оценок некоторых лидеров. "Речь идет, прежде всего, о заявлениях политического характера, которые вполне адекватно расценены как вмешательство во внутренние дела", - отметил посол. Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В понедельник вечером в Венесуэле начались протесты, в Каракасе происходят столкновения между полицией и манифестантами.
https://ria.ru/20240730/karakas-1962834866.html
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597574.html
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в мире, цены на нефть, венесуэла, россия, перу, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Цены на нефть, Венесуэла, Россия, Перу, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Посол России назвал непризнание итогов выборов в Венесуэле вмешательством

Посол РФ: непризнание выборов в Венесуэле — это вмешательство во внутренние дела

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Непризнание рядом стран результатов президентских выборов в Венесуэле является актом вмешательства во внутренние дела независимой страны, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Ранее в понедельник правительство Венесуэлы сообщило, что отзывает своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Перу. В то же время Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории.
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"Понятия "признать" или "не признать", как мне кажется, из колониального прошлого. Признание и непризнание - акт вмешательства во внутренние дела независимого государства. Именно это стало причиной решения министерства иностранных дел Венесуэлы", - сказал Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Россия 24", комментируя отзыв венесуэльских дипломатов из стран, которые не признали итоги выборов.
Он добавил, что правительству президента Николаса Мадуро и венесуэльцам нет дела до субъективных оценок некоторых лидеров.
«
"Речь идет, прежде всего, о заявлениях политического характера, которые вполне адекватно расценены как вмешательство во внутренние дела", - отметил посол.
Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В понедельник вечером в Венесуэле начались протесты, в Каракасе происходят столкновения между полицией и манифестантами.
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