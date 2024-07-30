https://ria.ru/20240730/posol-1962980186.html

Посол России назвал непризнание итогов выборов в Венесуэле вмешательством

Посол России назвал непризнание итогов выборов в Венесуэле вмешательством - РИА Новости, 30.07.2024

Посол России назвал непризнание итогов выборов в Венесуэле вмешательством

Непризнание рядом стран результатов президентских выборов в Венесуэле является актом вмешательства во внутренние дела независимой страны, заявил посол России в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:29

2024-07-30T17:29

2024-07-30T17:29

в мире

цены на нефть

венесуэла

россия

перу

николас мадуро

выборы президента венесуэлы — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962609663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a866b98c17157e3a54b578bf2e47138.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Непризнание рядом стран результатов президентских выборов в Венесуэле является актом вмешательства во внутренние дела независимой страны, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Ранее в понедельник правительство Венесуэлы сообщило, что отзывает своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Перу. В то же время Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории. "Понятия "признать" или "не признать", как мне кажется, из колониального прошлого. Признание и непризнание - акт вмешательства во внутренние дела независимого государства. Именно это стало причиной решения министерства иностранных дел Венесуэлы", - сказал Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Россия 24", комментируя отзыв венесуэльских дипломатов из стран, которые не признали итоги выборов. Он добавил, что правительству президента Николаса Мадуро и венесуэльцам нет дела до субъективных оценок некоторых лидеров. "Речь идет, прежде всего, о заявлениях политического характера, которые вполне адекватно расценены как вмешательство во внутренние дела", - отметил посол. Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В понедельник вечером в Венесуэле начались протесты, в Каракасе происходят столкновения между полицией и манифестантами.

https://ria.ru/20240730/karakas-1962834866.html

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597574.html

венесуэла

россия

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, венесуэла, россия, перу, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024