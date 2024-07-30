https://ria.ru/20240730/posetiteli-1962871057.html

Первые посетители восторженно отозвались о "Новом Херсонесе"

Первые посетители восторженно отозвались о "Новом Херсонесе" - РИА Новости, 30.07.2024

Первые посетители восторженно отозвались о "Новом Херсонесе"

Первые посетители нового музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе оценили проделанную работу как фантастическую и потрясающую. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:17

2024-07-30T11:17

2024-07-30T12:35

культура

севастополь

новороссия

херсонес

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Первые посетители нового музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе оценили проделанную работу как фантастическую и потрясающую. Комплекс открылся для посетителей во вторник в 8:00. Он начал работу в тестовом режиме, но пройти можно уже по всей территории. Из трех основных музеев пока работает только музей Крыма и Новороссии, другие будут доступны позднее.Для посещения комплекса нужно записаться на определенное время на сайте херсонес.рф, посещение бесплатное. Плату будут брать только за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя действуют льготы. С самого открытия "Нового Херсонеса" здесь много людей — проводятся экскурсии об истории древнего Херсонеса, о крещении князя Владимира и Руси, о создании Таврической губернии и Новороссии, об обороне Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн. Люди восхищенно отзываются о Новом Херсонесе."То, что я вижу, это фантастика. Я знаю старый Херсонес, но то, что сделано сегодня нашими мастерами, а самое главное, нашим президентом, потому что он был инициатором создания этого комплекса, это потрясающе", — сказала РИА Новости жительница Севастополя Ольга. Елена из Керчи рассказала РИА Новости, что специально приехала в Севастополь заранее, чтобы в первый же день попасть в "Новый Херсонес"."Я очень впечатлена. Здесь очень красиво. Позднее я приеду сюда еще раз, чтобы осмотреть все более внимательно", — сказала она. Музейный комплекс "Новый Херсонес" включает три музея, посвященные христианству, античности, Византии, Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса. Комплекс построили рядом с историческим Херсонесом меньше чем за два года. Сюда могут одновременно прийти до 50 тысяч человек. Торжественная церемония освящения комплекса состоялась 28 июля, в этот день прошел большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день открыли новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.

https://ria.ru/20240730/sevastopol-1962252421.html

https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html

https://ria.ru/20240727/putin-1962349989.html

севастополь

новороссия

херсонес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" открылся в Севастополе во вторник. В состав комплекса входят три музея, посвященные христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, также реконструирован квартал древнего Херсонеса. Первые посетители в восторге: называют проделанную работу потрясающей, а результат фантастическим. 2024-07-30T11:17 true PT1M34S

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севастополь, новороссия, херсонес, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)