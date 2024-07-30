Первые посетители восторженно отозвались о "Новом Херсонесе"
Первые посетители "Нового Херсонеса" оценили работу музея как фантастическую
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Первые посетители нового музейно-паркового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе оценили проделанную работу как фантастическую и потрясающую.
Комплекс открылся для посетителей во вторник в 8:00. Он начал работу в тестовом режиме, но пройти можно уже по всей территории. Из трех основных музеев пока работает только музей Крыма и Новороссии, другие будут доступны позднее.
Для посещения комплекса нужно записаться на определенное время на сайте херсонес.рф, посещение бесплатное. Плату будут брать только за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя действуют льготы.
С самого открытия "Нового Херсонеса" здесь много людей — проводятся экскурсии об истории древнего Херсонеса, о крещении князя Владимира и Руси, о создании Таврической губернии и Новороссии, об обороне Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн.
Люди восхищенно отзываются о Новом Херсонесе.
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"То, что я вижу, это фантастика. Я знаю старый Херсонес, но то, что сделано сегодня нашими мастерами, а самое главное, нашим президентом, потому что он был инициатором создания этого комплекса, это потрясающе", — сказала РИА Новости жительница Севастополя Ольга.
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28 июля, 08:00
Елена из Керчи рассказала РИА Новости, что специально приехала в Севастополь заранее, чтобы в первый же день попасть в "Новый Херсонес".
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"Я очень впечатлена. Здесь очень красиво. Позднее я приеду сюда еще раз, чтобы осмотреть все более внимательно", — сказала она.
Музейный комплекс "Новый Херсонес" включает три музея, посвященные христианству, античности, Византии, Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса. Комплекс построили рядом с историческим Херсонесом меньше чем за два года. Сюда могут одновременно прийти до 50 тысяч человек. Торжественная церемония освящения комплекса состоялась 28 июля, в этот день прошел большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день открыли новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.