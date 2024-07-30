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Сочинские казаки отправили 700 кг гуманитарной помощи в зону СВО
Сочинские казаки отправили 700 кг гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 30.07.2024
Сочинские казаки отправили 700 кг гуманитарной помощи в зону СВО
Сочинские казаки отправили бойцам СВО 700 килограммов гуманитарной помощи из консервов, питьевой воды, теплых одеял, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:28
2024-07-30T16:28
2024-07-30T16:28
надежные люди
сочи
туапсе
кубанское казачье войско
сво
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СОЧИ, 30 июл – РИА Новости. Сочинские казаки отправили бойцам СВО 700 килограммов гуманитарной помощи из консервов, питьевой воды, теплых одеял, рассказали РИА Новости в пресс-службе Черноморского казачьего округа Кубанского казачьего войска. Ранее власти Сочи также говорили о помощи, которая оказывается бойцам СВО членами районных казачьих обществ. "Двадцать четвертого июля, на прошлой неделе, Хуторское казачье общество "Северный кордон" гуманитарный груз доставило в зону отряда БАРС-1 и БАРС-11, которые находятся на запорожском направлении. Груз собирали жители поселка Шепси, общее количество было 700 килограммов", - сказал собеседник агентства. Дополнительный груз казаки добавили в пути. Одну посылку передали из Туапсе, а другую - из поселка Джубга. В посылках содержались консервы, питьевая вода, которая пользуется спросом, туда же вложили одеяла и другие необходимые предметы, уточнили в пресс-службе Черноморского казачьего округа. Всего, по данным Кубанского казачьего войска, в 2022 году казаками в зону СВО было передано 500 тонн гуманитарных посылок, в 2023-м - 3400 тонн. С начала текущего года казаки отправили уже две свыше тысячи тонн гуманитарного сбора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, туапсе, кубанское казачье войско, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Сочи, Туапсе, Кубанское казачье войско, СВО, Гуманитарная помощь
СОЧИ, 30 июл – РИА Новости. Сочинские казаки отправили бойцам СВО 700 килограммов гуманитарной помощи из консервов, питьевой воды, теплых одеял, рассказали РИА Новости в пресс-службе Черноморского казачьего округа Кубанского казачьего войска.
Ранее власти Сочи
также говорили о помощи, которая оказывается бойцам СВО членами районных казачьих обществ.
"Двадцать четвертого июля, на прошлой неделе, Хуторское казачье общество "Северный кордон" гуманитарный груз доставило в зону отряда БАРС-1 и БАРС-11, которые находятся на запорожском направлении. Груз собирали жители поселка Шепси, общее количество было 700 килограммов", - сказал собеседник агентства.
Дополнительный груз казаки добавили в пути. Одну посылку передали из Туапсе
, а другую - из поселка Джубга. В посылках содержались консервы, питьевая вода, которая пользуется спросом, туда же вложили одеяла и другие необходимые предметы, уточнили в пресс-службе Черноморского казачьего округа.
Всего, по данным Кубанского казачьего войска, в 2022 году казаками в зону СВО было передано 500 тонн гуманитарных посылок, в 2023-м - 3400 тонн. С начала текущего года казаки отправили уже две свыше тысячи тонн гуманитарного сбора.