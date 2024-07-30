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Адвокат надеется на помилование приговоренного к казни в Белоруссии немца - РИА Новости, 30.07.2024
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15:25 30.07.2024 (обновлено: 15:37 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/pomilovanie-1962944977.html
Адвокат надеется на помилование приговоренного к казни в Белоруссии немца
Адвокат надеется на помилование приговоренного к казни в Белоруссии немца - РИА Новости, 30.07.2024
Адвокат надеется на помилование приговоренного к казни в Белоруссии немца
Адвокат Владимир Горбач, который защищал в суде в Белоруссии приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера, заявил, что рассчитывает на... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:25
2024-07-30T15:37
белоруссия
германия
в мире
александр лукашенко
минский областной суд
александр грибов
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МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Адвокат Владимир Горбач, который защищал в суде в Белоруссии приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера, заявил, что рассчитывает на помилование своего подзащитного."Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. Мы рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства", - сказал адвокат по итогам встречи у президента Белоруссии Александра Лукашенко, на которой обсуждалось дело Кригера и его прошение о помиловании. Слова адвоката приводит Sputnik Беларусь."Все в руках президента Республики Беларусь. Остальное - инсинуации. Мы читаем в прессе много данных и сведений, но у меня лично никаких подтверждающих данных как о помиловании, так и отклонении этого ходатайства нет. Александр Григорьевич сказал, что будет размышлять и примет решение", - добавил Горбач.Ранее Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям. Немец не стал обжаловать приговор, он вступил в силу. Близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" сообщил во вторник, что Кригер обратился с прошением о помиловании.В свою очередь следователь по данному делу - заместитель начальника управления КГБ Белоруссии Александр Гриб по итогам встречи у Лукашенко заявил, что вина Кригера полностью доказана, сомнений в его виновности не возникало. "Данное уголовное дело находилось в производстве следственного управления КГБ Беларуси. Вина Рико Кригера в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана. В ходе совещания президенту были доложены все обстоятельства данного уголовного дела. Сомнений в его виновности не возникало", - подчеркнул он. Как отметил Гриб, с учетом того, что Кригер подал ходатайство о помиловании на имя главы Белоруссии, "данное решение сейчас за президентом в соответствии с действующим законодательством".
https://ria.ru/20240725/zadanie-1962047381.html
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белоруссия, германия, в мире, александр лукашенко, минский областной суд, александр грибов
Белоруссия, Германия, В мире, Александр Лукашенко, Минский областной суд, Александр Грибов
Адвокат надеется на помилование приговоренного к казни в Белоруссии немца

Адвокат надеется на помилование приговоренного к казни в Белоруссии Рино Кригера

© Фото : Rico KriegerРико Кригер
Рико Кригер - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Rico Krieger
Рико Кригер. Архивное фото
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МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Адвокат Владимир Горбач, который защищал в суде в Белоруссии приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера, заявил, что рассчитывает на помилование своего подзащитного.
«
"Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. Мы рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства", - сказал адвокат по итогам встречи у президента Белоруссии Александра Лукашенко, на которой обсуждалось дело Кригера и его прошение о помиловании. Слова адвоката приводит Sputnik Беларусь.
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"Все в руках президента Республики Беларусь. Остальное - инсинуации. Мы читаем в прессе много данных и сведений, но у меня лично никаких подтверждающих данных как о помиловании, так и отклонении этого ходатайства нет. Александр Григорьевич сказал, что будет размышлять и примет решение", - добавил Горбач.
Ранее Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям. Немец не стал обжаловать приговор, он вступил в силу. Близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" сообщил во вторник, что Кригер обратился с прошением о помиловании.
В свою очередь следователь по данному делу - заместитель начальника управления КГБ Белоруссии Александр Гриб по итогам встречи у Лукашенко заявил, что вина Кригера полностью доказана, сомнений в его виновности не возникало. "Данное уголовное дело находилось в производстве следственного управления КГБ Беларуси. Вина Рико Кригера в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана. В ходе совещания президенту были доложены все обстоятельства данного уголовного дела. Сомнений в его виновности не возникало", - подчеркнул он. Как отметил Гриб, с учетом того, что Кригер подал ходатайство о помиловании на имя главы Белоруссии, "данное решение сейчас за президентом в соответствии с действующим законодательством".
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БелоруссияГерманияВ миреАлександр ЛукашенкоМинский областной судАлександр Грибов
 
 
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