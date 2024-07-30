Адвокат надеется на помилование приговоренного к казни в Белоруссии немца
Адвокат надеется на помилование приговоренного к казни в Белоруссии Рино Кригера
© Фото : Rico KriegerРико Кригер
© Фото : Rico Krieger
Рико Кригер. Архивное фото
МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Адвокат Владимир Горбач, который защищал в суде в Белоруссии приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера, заявил, что рассчитывает на помилование своего подзащитного.
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"Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. Мы рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства", - сказал адвокат по итогам встречи у президента Белоруссии Александра Лукашенко, на которой обсуждалось дело Кригера и его прошение о помиловании. Слова адвоката приводит Sputnik Беларусь.
"Все в руках президента Республики Беларусь. Остальное - инсинуации. Мы читаем в прессе много данных и сведений, но у меня лично никаких подтверждающих данных как о помиловании, так и отклонении этого ходатайства нет. Александр Григорьевич сказал, что будет размышлять и примет решение", - добавил Горбач.
Ранее Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям. Немец не стал обжаловать приговор, он вступил в силу. Близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" сообщил во вторник, что Кригер обратился с прошением о помиловании.
В свою очередь следователь по данному делу - заместитель начальника управления КГБ Белоруссии Александр Гриб по итогам встречи у Лукашенко заявил, что вина Кригера полностью доказана, сомнений в его виновности не возникало. "Данное уголовное дело находилось в производстве следственного управления КГБ Беларуси. Вина Рико Кригера в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана. В ходе совещания президенту были доложены все обстоятельства данного уголовного дела. Сомнений в его виновности не возникало", - подчеркнул он. Как отметил Гриб, с учетом того, что Кригер подал ходатайство о помиловании на имя главы Белоруссии, "данное решение сейчас за президентом в соответствии с действующим законодательством".