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В Газе назвали причину эпидемии полиомиелита - РИА Новости, 30.07.2024
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14:58 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/poliomielit-1962938574.html
В Газе назвали причину эпидемии полиомиелита
В Газе назвали причину эпидемии полиомиелита - РИА Новости, 30.07.2024
В Газе назвали причину эпидемии полиомиелита
Объявленная в секторе Газа эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:58
2024-07-30T14:58
в мире
израиль
палестина
россия
юнисеф
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 30 июл - РИА Новости. Объявленная в секторе Газа эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод, сообщил РИА Новости инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии. Ранее в понедельник министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. До этого руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Аядил Сапарбеков выразила обеспокоенность организации возможными вспышками полиомиелита в секторе Газа. "(Водный - ред.) кризис, а точнее отсутствия обработки и сброса сточных вод, иметь двунаправленный эффект: во-первых, это утечка (сточных вод - ред.) из водоносного бассейна, которая вызывает загрязнение используемой гражданами питьевой воды. Во-вторых, это способствует распространению эпидемий и болезней, таких как гепатит В, и объявленное ЮНИСЕФ появление вируса полиомиелита в секторе (Газа - ред.)", - сказал аль-Рабии. Собеседник агентства также отметил, что усилия водопроводной службы и местных муниципалитетов по поддержанию поврежденной боевыми действиями сточной инфраструктуры и работы насосов для канализации в секторе Газа оказались недостаточными в силу продолжающихся военных действий в анклаве и рядом ограничений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на передвижения людей и товаров по анклаву. "…Проблема началась с начала войны с отключением электроэнергии с израильской стороны, в результате чего работа системы откачки и очистки сточных вод, работающая на электричестве, была прервана… Некоторые очистительные сооружения также находятся в районах, граничащих с Израилем, которые впоследствии были закрыты израильской армией, и это привело к скоплению сточных вод на поверхности и их попаданию в море, что привело к возникновению серьезной экологической проблемы… Также нехватка ресурсов и топлива наряду со введенными израильской армией ограничениями доступа к некоторым районам. Все это способствовало усугублению кризиса, который представляет серьезную угрозу для жизни населения", - добавил аль-Рабии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240730/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240730/gepatit-1962929755.html
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в мире, израиль, палестина, россия, юнисеф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, ЮНИСЕФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе назвали причину эпидемии полиомиелита

Инженер аль-Рабии: эпидемия полиомиелита в Газе частично вызвана водным кризисом

© AP Photo / Adel HanaПоследствия израильской бомбардировки сектора Газа
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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ГАЗА, 30 июл - РИА Новости. Объявленная в секторе Газа эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод, сообщил РИА Новости инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии.
Ранее в понедельник министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. До этого руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Аядил Сапарбеков выразила обеспокоенность организации возможными вспышками полиомиелита в секторе Газа.
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"(Водный - ред.) кризис, а точнее отсутствия обработки и сброса сточных вод, иметь двунаправленный эффект: во-первых, это утечка (сточных вод - ред.) из водоносного бассейна, которая вызывает загрязнение используемой гражданами питьевой воды. Во-вторых, это способствует распространению эпидемий и болезней, таких как гепатит В, и объявленное ЮНИСЕФ появление вируса полиомиелита в секторе (Газа - ред.)", - сказал аль-Рабии.
Собеседник агентства также отметил, что усилия водопроводной службы и местных муниципалитетов по поддержанию поврежденной боевыми действиями сточной инфраструктуры и работы насосов для канализации в секторе Газа оказались недостаточными в силу продолжающихся военных действий в анклаве и рядом ограничений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на передвижения людей и товаров по анклаву.
"…Проблема началась с начала войны с отключением электроэнергии с израильской стороны, в результате чего работа системы откачки и очистки сточных вод, работающая на электричестве, была прервана… Некоторые очистительные сооружения также находятся в районах, граничащих с Израилем, которые впоследствии были закрыты израильской армией, и это привело к скоплению сточных вод на поверхности и их попаданию в море, что привело к возникновению серьезной экологической проблемы… Также нехватка ресурсов и топлива наряду со введенными израильской армией ограничениями доступа к некоторым районам. Все это способствовало усугублению кризиса, который представляет серьезную угрозу для жизни населения", - добавил аль-Рабии.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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