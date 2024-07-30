https://ria.ru/20240730/poezd-1963023733.html
В Греции грузовик столкнулся с поездом
В Греции грузовик столкнулся с поездом - РИА Новости, 30.07.2024
В Греции грузовик столкнулся с поездом
Грузовик и поезд со 130 пассажирами столкнулись в городке Авлида возле острова Эвбея в Греции, незначительные травмы получили взрослый и двое детей, сообщает... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:20
2024-07-30T20:20
2024-07-30T20:29
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АФИНЫ, 30 июл - РИА Новости. Грузовик и поезд со 130 пассажирами столкнулись в городке Авлида возле острова Эвбея в Греции, незначительные травмы получили взрослый и двое детей, сообщает портал "Прото тема". "Грузовой автомобиль съехал с дороги, по которой двигался, и въехал на железнодорожные пути, где столкнулся с проходящим поездом № 1551, следовавшим по маршруту Халкида - Афины. Легкие травмы получили взрослый и двое несовершеннолетних. Состояние ни одного из троих раненых не вызывает беспокойства. В поезде было 130 пассажиров", - сообщил портал. По сообщению компании Hellenic Train, из-за опрокидывания грузовика было прервано движение на участке между Инои и Халкидой. Для помощи в операции по извлечению пассажиров из вагонов на место прибыли пожарные машины, патрульные машины полиции и машины скорой помощи.
https://ria.ru/20240101/avariya-1919389249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, греция, афины
В мире, Авто, Греция, Афины
В Греции грузовик столкнулся с поездом
"Прото тема": в Греции грузовик столкнулся с поездом со 130 пассажирами