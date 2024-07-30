https://ria.ru/20240730/poezd-1963023733.html

В Греции грузовик столкнулся с поездом

В Греции грузовик столкнулся с поездом - РИА Новости, 30.07.2024

В Греции грузовик столкнулся с поездом

Грузовик и поезд со 130 пассажирами столкнулись в городке Авлида возле острова Эвбея в Греции, незначительные травмы получили взрослый и двое детей, сообщает... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:20

2024-07-30T20:20

2024-07-30T20:29

в мире

авто

греция

афины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963024754_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_90b03b3873b0735c6aadca7d8ffb22a5.jpg

АФИНЫ, 30 июл - РИА Новости. Грузовик и поезд со 130 пассажирами столкнулись в городке Авлида возле острова Эвбея в Греции, незначительные травмы получили взрослый и двое детей, сообщает портал "Прото тема". "Грузовой автомобиль съехал с дороги, по которой двигался, и въехал на железнодорожные пути, где столкнулся с проходящим поездом № 1551, следовавшим по маршруту Халкида - Афины. Легкие травмы получили взрослый и двое несовершеннолетних. Состояние ни одного из троих раненых не вызывает беспокойства. В поезде было 130 пассажиров", - сообщил портал. По сообщению компании Hellenic Train, из-за опрокидывания грузовика было прервано движение на участке между Инои и Халкидой. Для помощи в операции по извлечению пассажиров из вагонов на место прибыли пожарные машины, патрульные машины полиции и машины скорой помощи.

https://ria.ru/20240101/avariya-1919389249.html

греция

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, греция, афины