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На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы - РИА Новости, 30.07.2024
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02:00 30.07.2024 (обновлено: 09:53 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/poezd-1962819188.html
На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы
На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы - РИА Новости, 30.07.2024
На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы
На месте схода поезда в Волгоградской области завершились поисково-спасательные работы, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:00
2024-07-30T09:53
происшествия
россия
волгоградская область
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная пассажирская компания
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На месте схода поезда в Волгоградской области завершились поисково-спасательные работы, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельниково. Там вещи передадут владельцам, и они смогут продолжить свой путь", — отметили в ведомстве. На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники.Пассажиров доставили в пункт временного размещения и позднее начали вывозить автобусами до станции Глубокое. Оттуда они отправятся в Адлер на другом поезде.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель камаза выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Позже в ФПК сообщили, что после ДТП с задержками следуют 12 пассажирских поездов.
https://ria.ru/20240730/poezd-1962814592.html
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россия
волгоградская область
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происшествия, россия, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная пассажирская компания, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная пассажирская компания, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы

МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПассажир неподалеку от места схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Пассажир неподалеку от места схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На месте схода поезда в Волгоградской области завершились поисково-спасательные работы, сообщило МЧС в Telegram-канале.
"Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельниково. Там вещи передадут владельцам, и они смогут продолжить свой путь", — отметили в ведомстве.
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На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники.
Пассажиров доставили в пункт временного размещения и позднее начали вывозить автобусами до станции Глубокое. Оттуда они отправятся в Адлер на другом поезде.
В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель камаза выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Позже в ФПК сообщили, что после ДТП с задержками следуют 12 пассажирских поездов.
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ПроисшествияРоссияВолгоградская областьКотельниковоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная пассажирская компанияСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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