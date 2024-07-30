https://ria.ru/20240730/poezd-1962819188.html

На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы

На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы - РИА Новости, 30.07.2024

На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы

На месте схода поезда в Волгоградской области завершились поисково-спасательные работы, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T02:00

2024-07-30T02:00

2024-07-30T09:53

происшествия

россия

волгоградская область

котельниково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная пассажирская компания

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На месте схода поезда в Волгоградской области завершились поисково-спасательные работы, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельниково. Там вещи передадут владельцам, и они смогут продолжить свой путь", — отметили в ведомстве. На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники.Пассажиров доставили в пункт временного размещения и позднее начали вывозить автобусами до станции Глубокое. Оттуда они отправятся в Адлер на другом поезде.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель камаза выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Позже в ФПК сообщили, что после ДТП с задержками следуют 12 пассажирских поездов.

https://ria.ru/20240730/poezd-1962814592.html

https://ria.ru/20240729/poezd-1962810410.html

россия

волгоградская область

котельниково

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происшествия, россия, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная пассажирская компания, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом