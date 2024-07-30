https://ria.ru/20240730/poezd-1962819188.html
На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы
На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы - РИА Новости, 30.07.2024
На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы
На месте схода поезда в Волгоградской области завершились поисково-спасательные работы, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:00
2024-07-30T02:00
2024-07-30T09:53
происшествия
россия
волгоградская область
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная пассажирская компания
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851480_0:156:2972:1827_1920x0_80_0_0_d650a7f9207b35cb1f126205f5fa7e39.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На месте схода поезда в Волгоградской области завершились поисково-спасательные работы, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельниково. Там вещи передадут владельцам, и они смогут продолжить свой путь", — отметили в ведомстве. На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники.Пассажиров доставили в пункт временного размещения и позднее начали вывозить автобусами до станции Глубокое. Оттуда они отправятся в Адлер на другом поезде.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель камаза выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Позже в ФПК сообщили, что после ДТП с задержками следуют 12 пассажирских поездов.
https://ria.ru/20240730/poezd-1962814592.html
https://ria.ru/20240729/poezd-1962810410.html
россия
волгоградская область
котельниково
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb2411353b5d1db548aa97c9ead6febd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная пассажирская компания, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная пассажирская компания, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
На месте схода поезда под Волгоградом завершили поисковые работы
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом