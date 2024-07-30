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В Волгоградской области пассажиров поезда Казань-Адлер сажают в автобусы - РИА Новости, 30.07.2024
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01:42 30.07.2024 (обновлено: 01:53 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/poezd-1962818358.html
В Волгоградской области пассажиров поезда Казань-Адлер сажают в автобусы
В Волгоградской области пассажиров поезда Казань-Адлер сажают в автобусы - РИА Новости, 30.07.2024
В Волгоградской области пассажиров поезда Казань-Адлер сажают в автобусы
В Волгоградской области начали сажать в автобусы пассажиров поезда Казань-Адлер, находившихся в пунктах временного размещения в Котельниково после ЧП на... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T01:42
2024-07-30T01:53
происшествия
котельниково
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Волгоградской области начали сажать в автобусы пассажиров поезда Казань-Адлер, находившихся в пунктах временного размещения в Котельниково после ЧП на железной дороге, сообщается в Telegram-канале администрации региона. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань-Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено. "Начинается посадка в автобусы пассажиров поезда Казань-Адлер, находящихся в Котельниково в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении. В администрации добавили, что автобусы следуют на станцию Гремячая, откуда поезд доставит их до Адлера. Время отправления поезда уточняется.
https://ria.ru/20240730/poezda-1962815250.html
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котельниково
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происшествия, котельниково, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Котельниково, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгоградской области пассажиров поезда Казань-Адлер сажают в автобусы

Пассажиров поезда Казань-Адлер начали сажать в автобусы до станции Гремячая

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости
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Сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Волгоградской области начали сажать в автобусы пассажиров поезда Казань-Адлер, находившихся в пунктах временного размещения в Котельниково после ЧП на железной дороге, сообщается в Telegram-канале администрации региона.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань-Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено.
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"Начинается посадка в автобусы пассажиров поезда Казань-Адлер, находящихся в Котельниково в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.
В администрации добавили, что автобусы следуют на станцию Гремячая, откуда поезд доставит их до Адлера. Время отправления поезда уточняется.
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ПроисшествияКотельниковоВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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