https://ria.ru/20240730/poezd-1962818358.html

В Волгоградской области пассажиров поезда Казань-Адлер сажают в автобусы

В Волгоградской области пассажиров поезда Казань-Адлер сажают в автобусы - РИА Новости, 30.07.2024

В Волгоградской области пассажиров поезда Казань-Адлер сажают в автобусы

В Волгоградской области начали сажать в автобусы пассажиров поезда Казань-Адлер, находившихся в пунктах временного размещения в Котельниково после ЧП на... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T01:42

2024-07-30T01:42

2024-07-30T01:53

происшествия

котельниково

волгоградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Волгоградской области начали сажать в автобусы пассажиров поезда Казань-Адлер, находившихся в пунктах временного размещения в Котельниково после ЧП на железной дороге, сообщается в Telegram-канале администрации региона. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань-Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено. "Начинается посадка в автобусы пассажиров поезда Казань-Адлер, находящихся в Котельниково в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении. В администрации добавили, что автобусы следуют на станцию Гремячая, откуда поезд доставит их до Адлера. Время отправления поезда уточняется.

https://ria.ru/20240730/poezda-1962815250.html

https://ria.ru/20240729/poezd-1962810410.html

котельниково

волгоградская область

россия

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происшествия, котельниково, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом