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Бывший член "Азова"* приказал расстреливать поджигателей военных машин
Бывший член "Азова"* приказал расстреливать поджигателей военных машин - РИА Новости, 30.07.2024
Бывший член "Азова"* приказал расстреливать поджигателей военных машин
Командир третьей штурмовой бригады ВСУ, бывший боевик "Азова"* Олег Романов заявил, что дал распоряжение расстреливать на месте поджигателей военных автомобилей РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T08:34
2024-07-30T08:34
2024-07-30T09:12
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Командир третьей штурмовой бригады ВСУ, бывший боевик "Азова"* Олег Романов заявил, что дал распоряжение расстреливать на месте поджигателей военных автомобилей без суда и следствия. Его видеообращение опубликовало украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. "Сожжена машина - кейсэвак третьей штурмовой бригады. Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злоумышленников высшая мера наказания применялась на месте", - сказал Романов на русском языке, адресуя свое обращение к русскоязычным согражданам. На Украине с марта 1997 года действует мораторий на смертную казнь. Полностью смертная казнь на Украине отменена 1 июля 2003 года, когда вступил в силу подписанный Киевом протокол к Европейской конвенции о правах человека. Украинские власти переодически подымают вопрос о возращении смертной казни. В августе прошлого года депутат Верховной Рады Николай Тищенко от партии "Слуга народа" предложил ввести смертную казнь за коррупционные преступления. По данным из открытых источников, третья отдельная штурмовая бригада - добровольческое подразделение, сформированное 24 февраля 2022 года ветеранами "Азова"*, как отряд территориальной обороны (ТрО), позже был расширен в отдельный полк специального назначения "Азов"*, а затем реформирован в отдельное подразделение сил специальных операций (ССО) полка "Азов"*. В состав ВСУ подразделение вошло в 2023 году, дислоцируется в Киеве.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240727/avtovladeltsy-1962413122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Бывший член "Азова"* приказал расстреливать поджигателей военных машин
Бывший "азовец" приказал расстреливать на месте поджигателей военных машин
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Командир третьей штурмовой бригады ВСУ, бывший боевик "Азова"* Олег Романов заявил, что дал распоряжение расстреливать на месте поджигателей военных автомобилей без суда и следствия. Его видеообращение опубликовало украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале
.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
"Сожжена машина - кейсэвак третьей штурмовой бригады. Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злоумышленников высшая мера наказания применялась на месте", - сказал Романов на русском языке, адресуя свое обращение к русскоязычным согражданам.
На Украине
с марта 1997 года действует мораторий на смертную казнь. Полностью смертная казнь на Украине отменена 1 июля 2003 года, когда вступил в силу подписанный Киевом
протокол к Европейской конвенции о правах человека. Украинские власти переодически подымают вопрос о возращении смертной казни. В августе прошлого года депутат Верховной Рады
Николай Тищенко от партии "Слуга народа" предложил ввести смертную казнь за коррупционные преступления.
По данным из открытых источников, третья отдельная штурмовая бригада - добровольческое подразделение, сформированное 24 февраля 2022 года ветеранами "Азова"*, как отряд территориальной обороны (ТрО), позже был расширен в отдельный полк специального назначения "Азов"*, а затем реформирован в отдельное подразделение сил специальных операций (ССО) полка "Азов"*. В состав ВСУ подразделение вошло в 2023 году, дислоцируется в Киеве.
* Террористическая организация, запрещена в России