https://ria.ru/20240730/podzhigateli-1962842257.html

Бывший член "Азова"* приказал расстреливать поджигателей военных машин

Бывший член "Азова"* приказал расстреливать поджигателей военных машин - РИА Новости, 30.07.2024

Бывший член "Азова"* приказал расстреливать поджигателей военных машин

Командир третьей штурмовой бригады ВСУ, бывший боевик "Азова"* Олег Романов заявил, что дал распоряжение расстреливать на месте поджигателей военных автомобилей РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T08:34

2024-07-30T08:34

2024-07-30T09:12

в мире

россия

украина

киев

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Командир третьей штурмовой бригады ВСУ, бывший боевик "Азова"* Олег Романов заявил, что дал распоряжение расстреливать на месте поджигателей военных автомобилей без суда и следствия. Его видеообращение опубликовало украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. "Сожжена машина - кейсэвак третьей штурмовой бригады. Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злоумышленников высшая мера наказания применялась на месте", - сказал Романов на русском языке, адресуя свое обращение к русскоязычным согражданам. На Украине с марта 1997 года действует мораторий на смертную казнь. Полностью смертная казнь на Украине отменена 1 июля 2003 года, когда вступил в силу подписанный Киевом протокол к Европейской конвенции о правах человека. Украинские власти переодически подымают вопрос о возращении смертной казни. В августе прошлого года депутат Верховной Рады Николай Тищенко от партии "Слуга народа" предложил ввести смертную казнь за коррупционные преступления. По данным из открытых источников, третья отдельная штурмовая бригада - добровольческое подразделение, сформированное 24 февраля 2022 года ветеранами "Азова"*, как отряд территориальной обороны (ТрО), позже был расширен в отдельный полк специального назначения "Азов"*, а затем реформирован в отдельное подразделение сил специальных операций (ССО) полка "Азов"*. В состав ВСУ подразделение вошло в 2023 году, дислоцируется в Киеве.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240727/avtovladeltsy-1962413122.html

https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959938119.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, верховная рада украины