https://ria.ru/20240730/plyazh-1962827263.html

В Госдуме предложили обеспечить пенсионерам бесплатные лежаки на пляжах

В Госдуме предложили обеспечить пенсионерам бесплатные лежаки на пляжах - РИА Новости, 30.07.2024

В Госдуме предложили обеспечить пенсионерам бесплатные лежаки на пляжах

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил обеспечить на федеральном уровне право пенсионеров на бесплатные лежаки на пляжах. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T04:16

2024-07-30T04:16

2024-07-30T04:16

общество

россия

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил обеспечить на федеральном уровне право пенсионеров на бесплатные лежаки на пляжах. "В России пенсионерам доступно определенное количество льгот. Однако на данный момент в России нет единого федерального закона, который бы на федеральном уровне гарантировал пенсионерам право на бесплатные лежаки на пляжах. Обычно это решение принимается на местном уровне и зависит от политики конкретного пляжа или региона. Однако необходимо введение такой меры по всей стране", - сказал Гаврилов РИА Новости. По его словам, введение бесплатных лежаков для пенсионеров могло бы значительно улучшить качество жизни старшего поколения. Депутат отметил, что это вопрос не только комфорта, но и здоровья, поскольку многим пожилым людям тяжело долго находиться на песке или гальке, а лежак обеспечивает удобное положение и снижает нагрузку на суставы. "Кроме того, такая мера могла бы стать прекрасным способом поддержки внутреннего туризма. Пенсионеры, зная о такой льготе, с большей вероятностью выберут для отдыха наши курорты. Это, в свою очередь, приведет к увеличению туристического потока и, как следствие, к развитию инфраструктуры прибрежных городов. Для реализация этой идеи необходимо урегулировать вопрос финансирования: кто будет оплачивать эти лежаки - государство, муниципалитеты или владельцы пляжей, а также необходимо определить с какого возраста пенсионеры смогут пользоваться этой льготой", - подчеркнул он. Парламентарий считает, что данная идея является очень перспективной, поскольку она могла бы стать дополнительным мероприятием для широкой программы по улучшению качества жизни пенсионеров и развитию туристической отрасли в России. "Возможно, стоит начать с пилотного проекта в нескольких регионах, чтобы оценить эффективность и востребованность такой меры. Это позволило бы собрать необходимые данные и разработать оптимальную модель реализации. Забота о старшем поколении - это показатель зрелости общества. Предоставление бесплатных лежаков для пенсионеров на пляжах может стать небольшим, но значимым шагом в этом направлении. Это не только улучшит качество отдыха пожилых людей, но и продемонстрирует уважение и внимание к их потребностям", - добавил Гаврилов.

https://ria.ru/20240626/slutskiy-1955577583.html

https://ria.ru/20240723/pensiya-1961454260.html

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общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф