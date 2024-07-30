https://ria.ru/20240730/pjaterochka-1962934860.html
В X5 Group прокомментировали сообщения о пустых полках в "Пятерочках"
В X5 Group прокомментировали сообщения о пустых полках в "Пятерочках" - РИА Новости, 31.07.2024
В X5 Group прокомментировали сообщения о пустых полках в "Пятерочках"
X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", столкнулась с нехваткой кадров на распределительном центре в Ярославской области, уже... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-30T14:42
2024-07-30T14:42
2024-07-31T00:56
ярославская область
россия
x5 retail group
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", столкнулась с нехваткой кадров на распределительном центре в Ярославской области, уже привлекает дополнительные ресурсы из соседних регионов и ожидает улучшения ситуации с поставками в ближайшее время, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ретейлера сообщения о пустых полках в "Пятерочках" городов Золотого кольца. Ранее во вторник Telegram-канал Mash написал, что вода и некоторые продукты исчезли из "Пятерочек" в ряде городов Золотого кольца России. В качестве причины указывалась нехватка рабочих в распределительном центре, откуда отгружались товары. "В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата", — пояснили РИА Новости в X5 Group. Там также отметили, что сейчас ретейлер "максимально оперативно обеспечивает магазины всеми необходимыми товарами". Кроме того, в Х5 ожидаются "улучшения ситуации в ближайшее время".
https://ria.ru/20240311/kot-1932390025.html
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ярославская область, россия, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов)
Ярославская область, Россия, X5 Retail Group, Пятерочка (сеть магазинов)
В X5 Group прокомментировали сообщения о пустых полках в "Пятерочках"
X5 Group объяснила пустые полки в некоторых "Пятерочках" нехваткой рабочей силы
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", столкнулась с нехваткой кадров на распределительном центре в Ярославской области, уже привлекает дополнительные ресурсы из соседних регионов и ожидает улучшения ситуации с поставками в ближайшее время, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ретейлера сообщения о пустых полках в "Пятерочках" городов Золотого кольца.
Ранее во вторник Telegram-канал Mash написал, что вода и некоторые продукты исчезли из "Пятерочек" в ряде городов Золотого кольца России
. В качестве причины указывалась нехватка рабочих в распределительном центре, откуда отгружались товары.
"В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата", — пояснили РИА Новости в X5 Group.
Там также отметили, что сейчас ретейлер "максимально оперативно обеспечивает магазины всеми необходимыми товарами". Кроме того, в Х5 ожидаются "улучшения ситуации в ближайшее время".