https://ria.ru/20240730/pismo-1962822393.html

Луганская школьница написала открытое письмо Трампу

Луганская школьница написала открытое письмо Трампу - РИА Новости, 30.07.2024

Луганская школьница написала открытое письмо Трампу

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", написала открытое письмо кандидату в РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:08

2024-07-30T03:08

2024-07-30T06:28

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ЛУГАНСК, 30 июл – РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу – в нем она просит его помочь остановить поставки западных вооружений Киеву. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе. "Это мое не первое письмо господину Трампу. Это письмо я написала потому, что считаю, что сейчас в США кроме Трампа нет адекватных политиков. Да, господин Трамп не является другом России, а скорее наоборот, он патриот своей страны, но он единственный, кто на сегодня способен остановить демократов и остальных политиков Запада от сползания к третьей мировой войне. Он это, кстати, обещал", - сказала Савенкова РИА Новости. В открытом письме она обращается к Трампу и просит остановить его поставки вооружений Украине. "Здравствуйте, господин Трамп! Меня зовут Фаина Савенкова. Я – подросток, живущий в Донбассе, мне 15 лет и я молодой писатель и журналист. Но для украинской власти всего лишь одна из множества целей этой войны. За свою недолгую жизнь мне пришлось испытать ужасы войны из-за оружия, которое западные страны поставляют Украине", - написала Савенкова. Девушка написала, что знает о недавнем покушении на экс-президента США и рада, что все завершилось с минимальными последствиями для Трампа. "Я знаю, что недавно вас пытались убить. И очень рада, что у преступника не получилось выполнить задуманное, ведь человеческая жизнь – величайший дар, данный нам Богом. Однако теперь представьте, что все, произошедшее с вами, грозит детям Донбасса. 27 июля – День памяти детей-жертв войны в Донбассе. 27 июля 2014 года вооруженные силы Украины нанесли массированный артудар по Горловке, в результате которого погибло 22 мирных жителя, в том числе дети", - написала луганчанка. Она подчеркнула, что война в Донбассе началась еще в 2014 году, все это время продолжают гибнуть дети и это необходимо как можно скорее остановить. "На одном из выступлений перед избирателями вы сказали, что хотите сделать Америку вновь великой. Господин Трамп, величие страны зависит не только от количества оружия, поставляемого другим, в том числе Украине, но и от того, может ли эта страна прекратить поставки своего оружия", - подчеркнула Савенкова. "Президент (США Джо) Байден начал войну на Украине и теперь каждый день на полях сражения погибают сотни украинцев. Пусть вы не считаете себя другом России, но я уверена, что вы можете способствовать скорейшему завершению конфликта. Также я надеюсь, что Россия и США смогут наладить диалог ради безопасного будущего всей планеты", - написала она. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

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в мире, украина, россия, донбасс, дональд трамп, сергей лавров, нато