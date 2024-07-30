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В Кремле отказались комментировать тему обмена Гершковича - РИА Новости, 30.07.2024
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18:47 30.07.2024 (обновлено: 19:03 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/peskov-1962998692.html
В Кремле отказались комментировать тему обмена Гершковича
В Кремле отказались комментировать тему обмена Гершковича - РИА Новости, 30.07.2024
В Кремле отказались комментировать тему обмена Гершковича
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:47
2024-07-30T19:03
эван гершкович
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными."Эту тему мы не комментируем", — ответил Песков на вопрос издания "Ведомости" о возможной подготовке заключенных, в том числе журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, к обмену.Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали о том, что несколько осужденных, в том числе по делам о госизмене, якобы пропали из колоний и СИЗО, где отбывают наказание.Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева не исключила, что причиной предположительного исчезновения осужденных из мест отбывания наказания может быть "групповой обмен".
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эван гершкович, россия, дмитрий песков, сша
Эван Гершкович, Россия, Дмитрий Песков, США
В Кремле отказались комментировать тему обмена Гершковича

Песков: тему подготовки заключенных к обмену Кремль не комментирует

© AP PhotoАмериканский журналист Эван Гершкович в суде
Американский журналист Эван Гершкович в суде - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo
Американский журналист Эван Гершкович в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными.
"Эту тему мы не комментируем", — ответил Песков на вопрос издания "Ведомости" о возможной подготовке заключенных, в том числе журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, к обмену.
Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали о том, что несколько осужденных, в том числе по делам о госизмене, якобы пропали из колоний и СИЗО, где отбывают наказание.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева не исключила, что причиной предположительного исчезновения осужденных из мест отбывания наказания может быть "групповой обмен".
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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