https://ria.ru/20240730/peskov-1962998692.html

В Кремле отказались комментировать тему обмена Гершковича

В Кремле отказались комментировать тему обмена Гершковича - РИА Новости, 30.07.2024

В Кремле отказались комментировать тему обмена Гершковича

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:47

2024-07-30T18:47

2024-07-30T19:03

эван гершкович

россия

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными."Эту тему мы не комментируем", — ответил Песков на вопрос издания "Ведомости" о возможной подготовке заключенных, в том числе журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, к обмену.Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали о том, что несколько осужденных, в том числе по делам о госизмене, якобы пропали из колоний и СИЗО, где отбывают наказание.Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева не исключила, что причиной предположительного исчезновения осужденных из мест отбывания наказания может быть "групповой обмен".

https://ria.ru/20240719/gershkovich--1960841611.html

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эван гершкович, россия, дмитрий песков, сша