https://ria.ru/20240730/peskov-1962910754.html
В Кремле отвергли обвинения о вмешательстве России в выборы в США
В Кремле отвергли обвинения о вмешательстве России в выборы в США - РИА Новости, 30.07.2024
В Кремле отвергли обвинения о вмешательстве России в выборы в США
В Кремле назвали абсурдными заявления о якобы планах со стороны России влиять на президентские выборы в США, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:21
2024-07-30T13:21
2024-07-30T13:22
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Кремле назвали абсурдными заявления о якобы планах со стороны России влиять на президентские выборы в США, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается этих обвинений (о вмешательстве РФ в выборы в США - ред.) - они абсурдны, мы это решительно отвергаем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240110/vybory-1920475512.html
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политика, россия, сша, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле отвергли обвинения о вмешательстве России в выборы в США
Песков назвал заявления о планах России влиять на выборы в США абсурдными