https://ria.ru/20240730/peskov-1962910754.html

В Кремле отвергли обвинения о вмешательстве России в выборы в США

В Кремле отвергли обвинения о вмешательстве России в выборы в США - РИА Новости, 30.07.2024

В Кремле отвергли обвинения о вмешательстве России в выборы в США

В Кремле назвали абсурдными заявления о якобы планах со стороны России влиять на президентские выборы в США, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:21

2024-07-30T13:21

2024-07-30T13:22

политика

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Кремле назвали абсурдными заявления о якобы планах со стороны России влиять на президентские выборы в США, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается этих обвинений (о вмешательстве РФ в выборы в США - ред.) - они абсурдны, мы это решительно отвергаем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240110/vybory-1920475512.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, дмитрий песков