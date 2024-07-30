https://ria.ru/20240730/peskov-1962910552.html

В Кремле рассказали о влиянии США на международную конъюнктуру

В Кремле рассказали о влиянии США на международную конъюнктуру - РИА Новости, 30.07.2024

В Кремле рассказали о влиянии США на международную конъюнктуру

США как одна из крупнейших экономик оказывает влияние на международную конъюнктуру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:21

2024-07-30T13:21

2024-07-30T13:21

экономика

сша

россия

вашингтон (штат)

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. США как одна из крупнейших экономик оказывает влияние на международную конъюнктуру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Государственный долг США ранее в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. "Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно", - сказал Песков на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.

https://ria.ru/20240730/peskov-1962909107.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков