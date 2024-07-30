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В Кремле рассказали о влиянии США на международную конъюнктуру - РИА Новости, 30.07.2024
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13:21 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/peskov-1962910552.html
В Кремле рассказали о влиянии США на международную конъюнктуру
В Кремле рассказали о влиянии США на международную конъюнктуру - РИА Новости, 30.07.2024
В Кремле рассказали о влиянии США на международную конъюнктуру
США как одна из крупнейших экономик оказывает влияние на международную конъюнктуру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:21
2024-07-30T13:21
экономика
сша
россия
вашингтон (штат)
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. США как одна из крупнейших экономик оказывает влияние на международную конъюнктуру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Государственный долг США ранее в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. "Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно", - сказал Песков на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.
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сша
россия
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экономика, сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков
Экономика, США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о влиянии США на международную конъюнктуру

Песков: США как одна из крупнейших экономик влияют на международную конъюнктуру

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. США как одна из крупнейших экономик оказывает влияние на международную конъюнктуру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Государственный долг США ранее в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
"Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно", - сказал Песков на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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13:17
 
ЭкономикаСШАРоссияВашингтон (штат)Дмитрий Песков
 
 
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