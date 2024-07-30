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США поддается модному тренду "искать врага", заявил Песков - РИА Новости, 30.07.2024
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13:17 30.07.2024 (обновлено: 13:30 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/peskov-1962909107.html
США поддается модному тренду "искать врага", заявил Песков
США поддается модному тренду "искать врага", заявил Песков - РИА Новости, 30.07.2024
США поддается модному тренду "искать врага", заявил Песков
Разведсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике, лучше врага, чем Россия, они, конечно же, не могут придумать, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:17
2024-07-30T13:30
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Разведсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике, лучше врага, чем Россия, они, конечно же, не могут придумать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. &quot;Равездсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике, им тоже нужно искать врагов и лучше врага, чем Российская Федерация, конечно, американцы не могут (придумать - ред.)&quot;, - сказал Песков журналистам о том, как Кремль относится к обвинениям со стороны США о якобы вмешательстве Россия в выборы в Америке.Ранее агентство Рейтер сообщило, что офис директора национальной разведки США заявил, что Россия, Китай и Иран якобы используют маркетинговые, коммуникационные и иные компании для оказания влияния на американских избирателей и на исход предстоящих президентских выборов в США.Ранее Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании США, не будет этого делать и сейчас. Он отметил, что было много расследований в США ранее о вмешательстве РФ в американские выборы, которые ничего не зафиксировали. Песков добавил, что Россия не будет вмешиваться и в этот раз, а избирательная кампания в президенты в США - это их личное дело.
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россия, сша, дмитрий песков, америка
Россия, США, Дмитрий Песков, Америка
США поддается модному тренду "искать врага", заявил Песков

Песков: разведсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Разведсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике, лучше врага, чем Россия, они, конечно же, не могут придумать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Равездсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике, им тоже нужно искать врагов и лучше врага, чем Российская Федерация, конечно, американцы не могут (придумать - ред.)", - сказал Песков журналистам о том, как Кремль относится к обвинениям со стороны США о якобы вмешательстве Россия в выборы в Америке.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что офис директора национальной разведки США заявил, что Россия, Китай и Иран якобы используют маркетинговые, коммуникационные и иные компании для оказания влияния на американских избирателей и на исход предстоящих президентских выборов в США.
Ранее Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании США, не будет этого делать и сейчас. Он отметил, что было много расследований в США ранее о вмешательстве РФ в американские выборы, которые ничего не зафиксировали. Песков добавил, что Россия не будет вмешиваться и в этот раз, а избирательная кампания в президенты в США - это их личное дело.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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РоссияСШАДмитрий ПесковАмерика
 
 
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