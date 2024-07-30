https://ria.ru/20240730/peskov-1962907603.html

Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением на выборах

Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением на выборах - РИА Новости, 30.07.2024

Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением на выборах

Оппозиция в Венесуэле не хочет смириться с поражением, но она должна это сделать и поздравить победителя выборов Николаса Мадуро, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:13

2024-07-30T13:13

2024-07-30T13:24

в мире

венесуэла

россия

каракас

николас мадуро

дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Оппозиция в Венесуэле не хочет смириться с поражением, но она должна это сделать и поздравить победителя выборов Николаса Мадуро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать, должна поздравить победителей этих выборов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы.В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями".В состав Венесуэлы входят 23 штата. Однако в декабре 2023 года президент страны Николас Мадуро призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".

https://ria.ru/20240730/protesty-1962874860.html

https://ria.ru/20240729/vybory-1962624015.html

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в мире, венесуэла, россия, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024