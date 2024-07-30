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Песков предрек множество заявлений о влиянии России на выборы в США

Песков предрек множество заявлений о влиянии России на выборы в США - РИА Новости, 30.07.2024

Песков предрек множество заявлений о влиянии России на выборы в США

Заявлений о якобы планах со стороны РФ повлиять на выборы в США будет очень много по мере их приближения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:08

2024-07-30T13:08

2024-07-30T13:28

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заявлений о якобы планах со стороны РФ повлиять на выборы в США будет очень много по мере их приближения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, таких заявлений будет очень много, по мере того, как будут приближаться выборы в США", - сказал Песков журналистам.Ранее агентство Reuters сообщило, что офис директора национальной разведки США заявил, что Россия, Китай и Иран якобы используют маркетинговые, коммуникационные и иные компании для оказания влияния на американских избирателей и на исход предстоящих президентских выборов в США.

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политика, россия, сша, дмитрий песков, в мире, выборы президента сша — 2024