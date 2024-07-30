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Песков предрек множество заявлений о влиянии России на выборы в США - РИА Новости, 30.07.2024
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13:08 30.07.2024 (обновлено: 13:28 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/peskov-1962905196.html
Песков предрек множество заявлений о влиянии России на выборы в США
Песков предрек множество заявлений о влиянии России на выборы в США - РИА Новости, 30.07.2024
Песков предрек множество заявлений о влиянии России на выборы в США
Заявлений о якобы планах со стороны РФ повлиять на выборы в США будет очень много по мере их приближения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:08
2024-07-30T13:28
политика
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заявлений о якобы планах со стороны РФ повлиять на выборы в США будет очень много по мере их приближения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, таких заявлений будет очень много, по мере того, как будут приближаться выборы в США", - сказал Песков журналистам.Ранее агентство Reuters сообщило, что офис директора национальной разведки США заявил, что Россия, Китай и Иран якобы используют маркетинговые, коммуникационные и иные компании для оказания влияния на американских избирателей и на исход предстоящих президентских выборов в США.
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политика, россия, сша, дмитрий песков, в мире, выборы президента сша — 2024
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Выборы президента США — 2024
Песков предрек множество заявлений о влиянии России на выборы в США

Песков: заявлений о планах России повлиять на выборы в США будет много

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заявлений о якобы планах со стороны РФ повлиять на выборы в США будет очень много по мере их приближения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, таких заявлений будет очень много, по мере того, как будут приближаться выборы в США", - сказал Песков журналистам.
Ранее агентство Reuters сообщило, что офис директора национальной разведки США заявил, что Россия, Китай и Иран якобы используют маркетинговые, коммуникационные и иные компании для оказания влияния на американских избирателей и на исход предстоящих президентских выборов в США.
Фаина Савенкова - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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