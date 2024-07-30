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Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией
Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 31.07.2024
Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией
Украина готова к переговорам с Россией на условиях, опирающихся на международное право, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-30T22:38
2024-07-30T22:38
2024-07-31T02:53
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина готова к переговорам с Россией на условиях, опирающихся на международное право, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует издание "Страна.ua"."Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию", — заявил киевский чиновник.Россия неоднократно указывала, что готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
https://ria.ru/20240730/rossiya-1962955557.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией
Подоляк назвал условием переговоров между Украиной и Россией соблюдение права