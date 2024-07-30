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Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 31.07.2024
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22:38 30.07.2024 (обновлено: 02:53 31.07.2024)
https://ria.ru/20240730/peregovory-1963040710.html
Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией
Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 31.07.2024
Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией
Украина готова к переговорам с Россией на условиях, опирающихся на международное право, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-30T22:38
2024-07-31T02:53
в мире
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украина
киев
михаил подоляк
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина готова к переговорам с Россией на условиях, опирающихся на международное право, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует издание "Страна.ua"."Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию", — заявил киевский чиновник.Россия неоднократно указывала, что готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
https://ria.ru/20240730/rossiya-1962955557.html
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в мире, россия, украина, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Подоляк сделал новое заявление о переговорах с Россией

Подоляк назвал условием переговоров между Украиной и Россией соблюдение права

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина готова к переговорам с Россией на условиях, опирающихся на международное право, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию", — заявил киевский чиновник.
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"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России
Вчера, 15:58
Россия неоднократно указывала, что готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Их просто заставляют". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО
Вчера, 18:17
 
В миреРоссияУкраинаКиевМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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