https://ria.ru/20240730/pensiya-1962823997.html

Эксперт рассказала, в каких случаях могут уменьшить пенсию

Эксперт рассказала, в каких случаях могут уменьшить пенсию - РИА Новости, 30.07.2024

Эксперт рассказала, в каких случаях могут уменьшить пенсию

Размер пенсии россиянина может быть уменьшен, если человек больше не может претендовать на доплаты или вышел на работу, рассказала РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:28

2024-07-30T03:28

2024-07-30T07:26

общество

россия

фатима дзгоева

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Размер пенсии россиянина может быть уменьшен, если человек больше не может претендовать на доплаты или вышел на работу, рассказала РИА Новости заместитель руководителя, доцент департамент публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. "Как такового лишения части пенсии российское законодательство не предусматривает. Если размер пенсии стал меньше, это может быть либо прекращение права на определенную доплату, на увеличение размера пенсии, а также трудоустройство пенсионера (в 2024 году для работающих пенсионеров еще не предусмотрена индексация пенсии)", - сказала Дзгоева. Она объяснила, что пенсионер, например, мог получать повышенную фиксированную выплату в связи с наличием иждивенцев, а после их совершеннолетия или смерти она перестала выплачиваться. По словам эксперта, приостановление пенсии возможно в случае неполучения пенсии в течение шести месяцев подряд, неявки инвалида на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы (для пенсии по инвалидности). Кроме того, к этим факторам относится также достижение получателем возраста 18 лет и отсутствие документов, подтверждающих его обучение по очной форме обучения в образовательной организации (для пенсии по случаю потери кормильца), истечение срока действия документа, подтверждающего его право на постоянное проживание в РФ (для иностранного гражданина или лица без гражданства) и в некоторых других случаях. "При устранении обстоятельств возобновление выплаты пенсии производится в том же размере, в каком она выплачивалось на день приостановления", - уточнила Дзгоева.

https://ria.ru/20240729/pensii-1962576073.html

https://ria.ru/20240722/pensiya-1961183610.html

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общество, россия, фатима дзгоева, высшая школа экономики (вшэ)