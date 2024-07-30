https://ria.ru/20240730/pavodok-1962839454.html

В Челябинской области подтопленными остаются 230 домов

В Челябинской области подтопленными остаются 230 домов - РИА Новости, 30.07.2024

В Челябинской области подтопленными остаются 230 домов

Положительная динамика снижения воды фиксируется на всех территориях Челябинской области, подтопленными остаются 230 домов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T07:45

2024-07-30T07:45

2024-07-30T07:45

происшествия

челябинская область

чебаркульский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в челябинской области

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962491662_255:204:1280:781_1920x0_80_0_0_33201683cf1adc583b5448b352f0424d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Положительная динамика снижения воды фиксируется на всех территориях Челябинской области, подтопленными остаются 230 домов, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "На всех подтопленных территориях Челябинской области наблюдается положительная динамика снижения уровня воды. На контроле остается 230 подтопленных частных жилых домов, 396 приусадебных участков", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в пунктах временного размещения остаются 84 человека, из них 12 детей. В настоящее время на освобожденных от воды территориях организуются необходимые восстановительные работы, добавили в МЧС. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. На утро вторника, 30 июля, режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском, Еманжелинском, Чебаркульском районах, Саткинском городском поселении и Миасском городском округе.

https://ria.ru/20240729/vladelets-1962705356.html

https://ria.ru/20240729/bashkirija-1962599568.html

челябинская область

чебаркульский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, чебаркульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области, наводнения в россии — 2024