Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области подтопленными остаются 230 домов - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/pavodok-1962839454.html
В Челябинской области подтопленными остаются 230 домов
В Челябинской области подтопленными остаются 230 домов - РИА Новости, 30.07.2024
В Челябинской области подтопленными остаются 230 домов
Положительная динамика снижения воды фиксируется на всех территориях Челябинской области, подтопленными остаются 230 домов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:45
2024-07-30T07:45
происшествия
челябинская область
чебаркульский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962491662_255:204:1280:781_1920x0_80_0_0_33201683cf1adc583b5448b352f0424d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Положительная динамика снижения воды фиксируется на всех территориях Челябинской области, подтопленными остаются 230 домов, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "На всех подтопленных территориях Челябинской области наблюдается положительная динамика снижения уровня воды. На контроле остается 230 подтопленных частных жилых домов, 396 приусадебных участков", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в пунктах временного размещения остаются 84 человека, из них 12 детей. В настоящее время на освобожденных от воды территориях организуются необходимые восстановительные работы, добавили в МЧС. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. На утро вторника, 30 июля, режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском, Еманжелинском, Чебаркульском районах, Саткинском городском поселении и Миасском городском округе.
https://ria.ru/20240729/vladelets-1962705356.html
https://ria.ru/20240729/bashkirija-1962599568.html
челябинская область
чебаркульский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962491662_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c25a2e59440bf671bebf2cb2a943b26b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, чебаркульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Челябинская область, Чебаркульский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области, Наводнения в России — 2024
В Челябинской области подтопленными остаются 230 домов

МЧС: в Челябинской области подтопленными паводком остаются 230 жилых домов

© Фото : МЧС России/TelegramЭвакуация граждан из затопленного в результате обильных осадков села Еманжелинка в Челябинской области
Эвакуация граждан из затопленного в результате обильных осадков села Еманжелинка в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Эвакуация граждан из затопленного в результате обильных осадков села Еманжелинка в Челябинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Положительная динамика снижения воды фиксируется на всех территориях Челябинской области, подтопленными остаются 230 домов, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"На всех подтопленных территориях Челябинской области наблюдается положительная динамика снижения уровня воды. На контроле остается 230 подтопленных частных жилых домов, 396 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
Место прорыва дамбы Киалимского водохранилища в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Владелец зоомагазина в Копейске отрицает данные о гибели животных в паводок
Вчера, 14:51
По данным ведомства, в пунктах временного размещения остаются 84 человека, из них 12 детей. В настоящее время на освобожденных от воды территориях организуются необходимые восстановительные работы, добавили в МЧС.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.
На утро вторника, 30 июля, режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском, Еманжелинском, Чебаркульском районах, Саткинском городском поселении и Миасском городском округе.
Последствия паводка в Башкирии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Башкирии деревню Миндигулово освободили от воды
Вчера, 08:06
 
ПроисшествияЧелябинская областьЧебаркульский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской областиНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала