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Мария Багреева: на форуме-фестивале откроется павильон "Экономика Москвы" - РИА Новости, 30.07.2024
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09:15 30.07.2024
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Мария Багреева: на форуме-фестивале откроется павильон "Экономика Москвы"
Мария Багреева: на форуме-фестивале откроется павильон "Экономика Москвы" - РИА Новости, 30.07.2024
Мария Багреева: на форуме-фестивале откроется павильон "Экономика Москвы"
В Лужниках на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" откроется павильон, посвященный развитию экономики в Москве, рассказала заммэра столицы, глава РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:15
2024-07-30T09:15
москва
мария багреева
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Лужниках на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" откроется павильон, посвященный развитию экономики в Москве, рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Его главная задача – показать, что человек является самой важной частью большой экономической системы Москвы, ее основой. Каждый вносит свой ценный вклад в развитие столицы, а объединение усилий делает экономику города одной из самых сильных и устойчивых в мире. Мы приготовили для гостей форума-фестиваля много интересного и приглашаем всех посетить самое яркое и масштабное событие второй половины лета в столице", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.В павильоне "Экономика Москвы" предусмотрена цифровая экспозиция – с ее помощью посетители ознакомятся с достижениями города. Кроме того, на площадке организуют пространство, где гости смогут создать аватар на экономическую тему, а также отправиться в интерактивное путешествие. Оно покажет, как повседневные действия – от простых поездок в транспорте до посещения кафе или магазина – влияют на экономику города, указывается в сообщении.В нем отмечается, что посетителей павильона ждет зона интерактивных игр – там они попробуют силы в управлении городом и решении задач по выстраиванию более эффективных производственных процессов.Кроме того, павильон включает лаундж-зону, где можно будет поиграть в настольные игры, зарядить свои гаджеты, скачать книги, послушать подкасты и лекции в сфере экономики.По выходным на данной площадке будут проводить квизы, добавляется в сообщении.Павильон "Экономика Москвы" будет работать ежедневно, кроме понедельника. Сам форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября.
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева

Мария Багреева: на форуме-фестивале откроется павильон "Экономика Москвы"

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Лужниках на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" откроется павильон, посвященный развитию экономики в Москве, рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«
"Его главная задача – показать, что человек является самой важной частью большой экономической системы Москвы, ее основой. Каждый вносит свой ценный вклад в развитие столицы, а объединение усилий делает экономику города одной из самых сильных и устойчивых в мире. Мы приготовили для гостей форума-фестиваля много интересного и приглашаем всех посетить самое яркое и масштабное событие второй половины лета в столице", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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В павильоне "Экономика Москвы" предусмотрена цифровая экспозиция – с ее помощью посетители ознакомятся с достижениями города. Кроме того, на площадке организуют пространство, где гости смогут создать аватар на экономическую тему, а также отправиться в интерактивное путешествие. Оно покажет, как повседневные действия – от простых поездок в транспорте до посещения кафе или магазина – влияют на экономику города, указывается в сообщении.
В нем отмечается, что посетителей павильона ждет зона интерактивных игр – там они попробуют силы в управлении городом и решении задач по выстраиванию более эффективных производственных процессов.
Кроме того, павильон включает лаундж-зону, где можно будет поиграть в настольные игры, зарядить свои гаджеты, скачать книги, послушать подкасты и лекции в сфере экономики.
По выходным на данной площадке будут проводить квизы, добавляется в сообщении.
Павильон "Экономика Москвы" будет работать ежедневно, кроме понедельника. Сам форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября.
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16 июля, 09:18
 
МоскваМария Багреева
 
 
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