https://ria.ru/20240730/pavilon-1962760335.html

Мария Багреева: на форуме-фестивале откроется павильон "Экономика Москвы"

Мария Багреева: на форуме-фестивале откроется павильон "Экономика Москвы" - РИА Новости, 30.07.2024

Мария Багреева: на форуме-фестивале откроется павильон "Экономика Москвы"

В Лужниках на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" откроется павильон, посвященный развитию экономики в Москве, рассказала заммэра столицы, глава РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:15

2024-07-30T09:15

2024-07-30T09:15

москва

мария багреева

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Лужниках на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" откроется павильон, посвященный развитию экономики в Москве, рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Его главная задача – показать, что человек является самой важной частью большой экономической системы Москвы, ее основой. Каждый вносит свой ценный вклад в развитие столицы, а объединение усилий делает экономику города одной из самых сильных и устойчивых в мире. Мы приготовили для гостей форума-фестиваля много интересного и приглашаем всех посетить самое яркое и масштабное событие второй половины лета в столице", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.В павильоне "Экономика Москвы" предусмотрена цифровая экспозиция – с ее помощью посетители ознакомятся с достижениями города. Кроме того, на площадке организуют пространство, где гости смогут создать аватар на экономическую тему, а также отправиться в интерактивное путешествие. Оно покажет, как повседневные действия – от простых поездок в транспорте до посещения кафе или магазина – влияют на экономику города, указывается в сообщении.В нем отмечается, что посетителей павильона ждет зона интерактивных игр – там они попробуют силы в управлении городом и решении задач по выстраиванию более эффективных производственных процессов.Кроме того, павильон включает лаундж-зону, где можно будет поиграть в настольные игры, зарядить свои гаджеты, скачать книги, послушать подкасты и лекции в сфере экономики.По выходным на данной площадке будут проводить квизы, добавляется в сообщении.Павильон "Экономика Москвы" будет работать ежедневно, кроме понедельника. Сам форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября.

https://ria.ru/20240724/bagreeva-1961586629.html

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москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мария багреева