Победа Мадуро на выборах означает преемственность курса, заявил посол
Посол: после победы Мадуро партнерство Венесуэлы с Россией продолжит развиваться
© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов
© AP Photo / Fernando Vergara
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. После победы на выборах в Венесуэле Николаса Мадуро российско-венесуэльское стратегическое партнерство продолжит развиваться, заявил посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.
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"Прежде всего, это (победа Мадуро - ред.) значит преемственность курса. Победа президента Мадуро означает, что мы продолжим развивать наше стратегическое партнерство", - сказал посол в эфире телеканала "Россия-24".
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
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