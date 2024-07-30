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Победа Мадуро на выборах означает преемственность курса, заявил посол

Победа Мадуро на выборах означает преемственность курса, заявил посол - РИА Новости, 30.07.2024

Победа Мадуро на выборах означает преемственность курса, заявил посол

После победы на выборах в Венесуэле Николаса Мадуро российско-венесуэльское стратегическое партнерство продолжит развиваться, заявил посол РФ в боливарианской... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:46

2024-07-30T16:46

2024-07-30T16:46

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выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. После победы на выборах в Венесуэле Николаса Мадуро российско-венесуэльское стратегическое партнерство продолжит развиваться, заявил посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров. "Прежде всего, это (победа Мадуро - ред.) значит преемственность курса. Победа президента Мадуро означает, что мы продолжим развивать наше стратегическое партнерство", - сказал посол в эфире телеканала "Россия-24". Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

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россия

каракас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, венесуэла, россия, каракас, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024