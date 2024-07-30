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Победа Мадуро на выборах означает преемственность курса, заявил посол - РИА Новости, 30.07.2024
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16:46 30.07.2024
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Победа Мадуро на выборах означает преемственность курса, заявил посол
Победа Мадуро на выборах означает преемственность курса, заявил посол - РИА Новости, 30.07.2024
Победа Мадуро на выборах означает преемственность курса, заявил посол
После победы на выборах в Венесуэле Николаса Мадуро российско-венесуэльское стратегическое партнерство продолжит развиваться, заявил посол РФ в боливарианской... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:46
2024-07-30T16:46
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. После победы на выборах в Венесуэле Николаса Мадуро российско-венесуэльское стратегическое партнерство продолжит развиваться, заявил посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров. "Прежде всего, это (победа Мадуро - ред.) значит преемственность курса. Победа президента Мадуро означает, что мы продолжим развивать наше стратегическое партнерство", - сказал посол в эфире телеканала "Россия-24". Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
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в мире, цены на нефть, венесуэла, россия, каракас, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Цены на нефть, Венесуэла, Россия, Каракас, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Победа Мадуро на выборах означает преемственность курса, заявил посол

Посол: после победы Мадуро партнерство Венесуэлы с Россией продолжит развиваться

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. После победы на выборах в Венесуэле Николаса Мадуро российско-венесуэльское стратегическое партнерство продолжит развиваться, заявил посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.
«
"Прежде всего, это (победа Мадуро - ред.) значит преемственность курса. Победа президента Мадуро означает, что мы продолжим развивать наше стратегическое партнерство", - сказал посол в эфире телеканала "Россия-24".
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле
29 июля, 07:21
 
В миреЦены на нефтьВенесуэлаРоссияКаракасНиколас МадуроВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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