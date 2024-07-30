https://ria.ru/20240730/otbor-1963010329.html

Второй отбор на компенсацию расходов для экспортеров начнется 6 августа

Второй отбор на компенсацию расходов для экспортеров начнется 6 августа - РИА Новости, 30.07.2024

Второй отбор на компенсацию расходов для экспортеров начнется 6 августа

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявляют о запуске второго в этом году отбора на... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:13

2024-07-30T19:13

2024-07-30T19:13

экономика

россия

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявляют о запуске второго в этом году отбора на компенсацию расходов на сертификацию соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков, сообщает центр.Прием заявок на участие в программе начнется 6 августа в 9.00 (мск) и продлится до 18.00 (мск) 6 сентября 2024 года."Эта инициатива призвана стимулировать российских экспортеров к активному продвижению своей продукции за рубеж, облегчая процесс получения необходимых сертификатов соответствия международным стандартам. В рамках программы предусмотрена возможность возмещения до 80% расходов на сертификацию, включая испытания, регистрацию и получение сертификатов", - говорится в сообщении."Мы понимаем, насколько сертификация продукции может быть затратной для производителей, особенно когда речь идет о выходе на новые рынки. Эта программа не только поможет компенсировать часть этих затрат, но и значительно упростит процесс экспорта для российских компаний, способствуя расширению их присутствия на международной арене", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Программа открыта для всех отраслей промышленности, включая машиностроение, легкую и фармацевтическую промышленности и многие другие. Для участия в отборе компаниям-экспортерам необходимо подать заявку в государственной информационной системе промышленности (ГИСП) в период с 6 августа по 6 сентября 2024 года. К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие расходы на сертификацию продукции.С объявлением об отборе можно ознакомиться на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.Подробная информация о условиях участия в программе, а также инструкции по подаче заявок доступны на официальном сайте Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20240726/itogi-1962162998.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)