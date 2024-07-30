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Уровень реки Урал у Орска за сутки вырос на 14 сантиметров - РИА Новости, 30.07.2024
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09:17 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/orsk-1962847641.html
Уровень реки Урал у Орска за сутки вырос на 14 сантиметров
Уровень реки Урал у Орска за сутки вырос на 14 сантиметров - РИА Новости, 30.07.2024
Уровень реки Урал у Орска за сутки вырос на 14 сантиметров
Уровень реки Урал у оренбургского Орска, который весной пережил масштабное наводнение, за сутки поднялся на четырнадцать сантиметров и составил 377 сантиметров, РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:17
2024-07-30T09:17
происшествия
жкх
урал
орск
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 30 июл – РИА Новости. Уровень реки Урал у оренбургского Орска, который весной пережил масштабное наводнение, за сутки поднялся на четырнадцать сантиметров и составил 377 сантиметров, сообщил врио мэра города Артем Воробьев в своем Telegram-канале. Уровень реки Урал у Орска стал выше неблагоприятной отметки еще в понедельник, составив 363 сантиметра. Специалисты укрепляют дамбу, заделывая траншеи, чтобы предотвратить повторного затопления города. "Вчера тело дамбы соединено, сегодня работы будут продолжаться. Уровень Урала составляет 377 сантиметров", - сообщил Воробьев. Таким образом, за сутки уровень водоема вырос на 14 сантиметров. Неблагоприятным уровнем реки у Орска считается с 360 сантиметров. В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html
урал
орск
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происшествия, жкх, урал, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Урал, Орск, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень реки Урал у Орска за сутки вырос на 14 сантиметров

Уровень реки Урал у Орска превысил неблагоприятную отметку и составил 377 см

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРайон Старого города в Орске
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Район Старого города в Орске. Архивное фото
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УФА, 30 июл – РИА Новости. Уровень реки Урал у оренбургского Орска, который весной пережил масштабное наводнение, за сутки поднялся на четырнадцать сантиметров и составил 377 сантиметров, сообщил врио мэра города Артем Воробьев в своем Telegram-канале.
Уровень реки Урал у Орска стал выше неблагоприятной отметки еще в понедельник, составив 363 сантиметра. Специалисты укрепляют дамбу, заделывая траншеи, чтобы предотвратить повторного затопления города.
«
"Вчера тело дамбы соединено, сегодня работы будут продолжаться. Уровень Урала составляет 377 сантиметров", - сообщил Воробьев.
Таким образом, за сутки уровень водоема вырос на 14 сантиметров. Неблагоприятным уровнем реки у Орска считается с 360 сантиметров.
В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
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Уровень реки Урал в Орске упал до 963 сантиметров
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ПроисшествияЖКХУралОрскОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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