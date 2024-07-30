https://ria.ru/20240730/oag-1962823374.html

Постоянный совет ОАГ обсудит итоги выборов в Венесуэле

Постоянный совет ОАГ обсудит итоги выборов в Венесуэле - РИА Новости, 30.07.2024

Постоянный совет ОАГ обсудит итоги выборов в Венесуэле

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в среду проведет специальное заседание для обсуждения итогов выборов в Венесуэле. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:20

2024-07-30T03:20

2024-07-30T03:20

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каракас

симон боливар

николас мадуро

организация американских государств

выборы президента венесуэлы — 2024

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в среду проведет специальное заседание для обсуждения итогов выборов в Венесуэле. "Постоянный совет Организации американских государств проведет специальное заседание в среду, 31 июля, в 15.00 по времени EDT (22.00 мск - ред.) в комнате Симона Боливара в штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне для "обсуждения результатов избирательного процесса в Венесуэле", - говорится в заявлении на сайте организации. В прошлое воскресенье в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html

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в мире, венесуэла, каракас, симон боливар, николас мадуро, организация американских государств, выборы президента венесуэлы — 2024