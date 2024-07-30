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Постоянный совет ОАГ обсудит итоги выборов в Венесуэле - РИА Новости, 30.07.2024
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03:20 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/oag-1962823374.html
Постоянный совет ОАГ обсудит итоги выборов в Венесуэле
Постоянный совет ОАГ обсудит итоги выборов в Венесуэле - РИА Новости, 30.07.2024
Постоянный совет ОАГ обсудит итоги выборов в Венесуэле
Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в среду проведет специальное заседание для обсуждения итогов выборов в Венесуэле. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T03:20
2024-07-30T03:20
в мире
венесуэла
каракас
симон боливар
николас мадуро
организация американских государств
выборы президента венесуэлы — 2024
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в среду проведет специальное заседание для обсуждения итогов выборов в Венесуэле. "Постоянный совет Организации американских государств проведет специальное заседание в среду, 31 июля, в 15.00 по времени EDT (22.00 мск - ред.) в комнате Симона Боливара в штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне для "обсуждения результатов избирательного процесса в Венесуэле", - говорится в заявлении на сайте организации. В прошлое воскресенье в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html
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в мире, венесуэла, каракас, симон боливар, николас мадуро, организация американских государств, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Симон Боливар, Николас Мадуро, Организация американских государств, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Постоянный совет ОАГ обсудит итоги выборов в Венесуэле

ОАГ проведет специальное заседание для обсуждения итогов выборов в Венесуэле

© AP Photo / Luis BenavidesЗаседание ОАГ
Заседание ОАГ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Luis Benavides
Заседание ОАГ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в среду проведет специальное заседание для обсуждения итогов выборов в Венесуэле.
"Постоянный совет Организации американских государств проведет специальное заседание в среду, 31 июля, в 15.00 по времени EDT (22.00 мск - ред.) в комнате Симона Боливара в штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне для "обсуждения результатов избирательного процесса в Венесуэле", - говорится в заявлении на сайте организации.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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В прошлое воскресенье в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
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В миреВенесуэлаКаракасСимон БоливарНиколас МадуроОрганизация американских государствВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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