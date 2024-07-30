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Невролог назвал продукты, способные защитить от болезни Альцгеймера - РИА Новости, 30.07.2024
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02:17 30.07.2024 (обновлено: 06:15 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/nevrolog-1962819705.html
Невролог назвал продукты, способные защитить от болезни Альцгеймера
Невролог назвал продукты, способные защитить от болезни Альцгеймера - РИА Новости, 30.07.2024
Невролог назвал продукты, способные защитить от болезни Альцгеймера
Богатые омега-3 и жирными кислотами продукты, такие как рыба, оливковое и льняное масла и рыбий жир, следует добавить в рацион для снижения риска появления... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:17
2024-07-30T06:15
общество
владимир мартынов
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Богатые омега-3 и жирными кислотами продукты, такие как рыба, оливковое и льняное масла и рыбий жир, следует добавить в рацион для снижения риска появления болезни Альцгеймера, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Для снижения риска появления (болезни – ред.) Альцгеймера нужно добавить в рацион продукты, богатые омега-3, жирными кислотами, а также продукты с небольшим содержанием насыщенных жиров", - рассказал Мартынов. Среди таких продуктов невролог выделил некоторые виды рыбы: сельдь, скумбрию, тунец, лосось, палтус, треску и минтай. "Добавить в рацион масла (для профилактики болезни Альцгеймера – ред.): оливковое, льняное, рыбий жир", - уточнил Мартынов. Врач отметил, что, к сожалению, сейчас не существует фармакотерапии, которая могла бы обратить или хотя бы замедлить развитие болезни, однако недавно появился препарат адуканумаб, на который "возложены большие надежды". "Проводятся исследования (этого препарата – ред.). Но сейчас результаты его тестирования довольно противоречивы. Для подтверждения замедления развития болезни Альцгеймера нужны дополнительные исследования", - добавил Мартынов.
https://ria.ru/20240721/vrach-1960986970.html
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общество, владимир мартынов, россия, здоровье - общество
Общество, Владимир Мартынов, Россия, Здоровье - Общество
Невролог назвал продукты, способные защитить от болезни Альцгеймера

Невролог Мартынов посоветовал добавить в рацион рыбу, оливковое и льняное масла

CC BY-SA 2.0 / Consell Comarcal del Baix Empordà / Оливковое масло
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Consell Comarcal del Baix Empordà /
Оливковое масло. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Богатые омега-3 и жирными кислотами продукты, такие как рыба, оливковое и льняное масла и рыбий жир, следует добавить в рацион для снижения риска появления болезни Альцгеймера, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Для снижения риска появления (болезни – ред.) Альцгеймера нужно добавить в рацион продукты, богатые омега-3, жирными кислотами, а также продукты с небольшим содержанием насыщенных жиров", - рассказал Мартынов.
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Среди таких продуктов невролог выделил некоторые виды рыбы: сельдь, скумбрию, тунец, лосось, палтус, треску и минтай.
"Добавить в рацион масла (для профилактики болезни Альцгеймера – ред.): оливковое, льняное, рыбий жир", - уточнил Мартынов.
Врач отметил, что, к сожалению, сейчас не существует фармакотерапии, которая могла бы обратить или хотя бы замедлить развитие болезни, однако недавно появился препарат адуканумаб, на который "возложены большие надежды".
"Проводятся исследования (этого препарата – ред.). Но сейчас результаты его тестирования довольно противоречивы. Для подтверждения замедления развития болезни Альцгеймера нужны дополнительные исследования", - добавил Мартынов.
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