https://ria.ru/20240730/nevrolog-1962819705.html

Невролог назвал продукты, способные защитить от болезни Альцгеймера

Невролог назвал продукты, способные защитить от болезни Альцгеймера - РИА Новости, 30.07.2024

Невролог назвал продукты, способные защитить от болезни Альцгеймера

Богатые омега-3 и жирными кислотами продукты, такие как рыба, оливковое и льняное масла и рыбий жир, следует добавить в рацион для снижения риска появления... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T02:17

2024-07-30T02:17

2024-07-30T06:15

общество

владимир мартынов

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Богатые омега-3 и жирными кислотами продукты, такие как рыба, оливковое и льняное масла и рыбий жир, следует добавить в рацион для снижения риска появления болезни Альцгеймера, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Для снижения риска появления (болезни – ред.) Альцгеймера нужно добавить в рацион продукты, богатые омега-3, жирными кислотами, а также продукты с небольшим содержанием насыщенных жиров", - рассказал Мартынов. Среди таких продуктов невролог выделил некоторые виды рыбы: сельдь, скумбрию, тунец, лосось, палтус, треску и минтай. "Добавить в рацион масла (для профилактики болезни Альцгеймера – ред.): оливковое, льняное, рыбий жир", - уточнил Мартынов. Врач отметил, что, к сожалению, сейчас не существует фармакотерапии, которая могла бы обратить или хотя бы замедлить развитие болезни, однако недавно появился препарат адуканумаб, на который "возложены большие надежды". "Проводятся исследования (этого препарата – ред.). Но сейчас результаты его тестирования довольно противоречивы. Для подтверждения замедления развития болезни Альцгеймера нужны дополнительные исследования", - добавил Мартынов.

https://ria.ru/20240721/vrach-1960986970.html

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общество, владимир мартынов, россия, здоровье - общество