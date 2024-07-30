https://ria.ru/20240730/nemets-1962930999.html

Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил Лукашенко о помиловании

Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил Лукашенко о помиловании - РИА Новости, 30.07.2024

Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил Лукашенко о помиловании

Приговоренный к казни немец Рико Кригер обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с прошением о помиловании, сообщает близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:28

2024-07-30T14:28

2024-07-30T15:25

белоруссия

александр лукашенко

в мире

минский областной суд

германия

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МИНСК, 30 июл — РИА Новости. Приговоренный к казни немец Рико Кригер обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с прошением о помиловании, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."В кабинете первого (Лукашенко. — Прим. ред.) только что обсудили дело Рико Кригера — гражданина Германии, приговоренного к исключительной мере наказания. Он обратился с прошением о помиловании", — указано в материале.По данным Telegram-канала, Лукашенко пригласил людей, погруженных в процесс, чтобы услышать подробности, мнения и посоветоваться."Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, может, и посоветоваться. Но услышать ваше мнение. Вы люди, непосредственно причастные к рассмотрению этого дела", — приводит слова главы государства госагентство Белта.Лукашенко напомнил, что по белорусским законам и конституции последнее слово в таких ситуациях остается за президентом.Двадцатого июля Минский областной суд приговорил Рико Кригера к смертной казни. Его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям. Немец не стал обжаловать приговор, он вступил в силу, сообщало госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

https://ria.ru/20240726/kazn-1962057900.html

https://ria.ru/20240725/zadanie-1962047381.html

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белоруссия, александр лукашенко, в мире, минский областной суд, германия