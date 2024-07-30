https://ria.ru/20240730/neft-1962832561.html

Эксперт рассказал о структурных изменениях в российской нефтяной отрасли

Эксперт рассказал о структурных изменениях в российской нефтяной отрасли - РИА Новости, 30.07.2024

Эксперт рассказал о структурных изменениях в российской нефтяной отрасли

Три составляющих вызвали структурные изменения в российской нефтяной отрасли после 2022 года: запрет стран Запада на поставки российской нефти, потолок цен на... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T05:48

2024-07-30T05:48

2024-07-30T05:48

экономика

цены на нефть

сша

россия

индия

алексей громов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Три составляющих вызвали структурные изменения в российской нефтяной отрасли после 2022 года: запрет стран Запада на поставки российской нефти, потолок цен на ее перевозки в третьи страны и технологическое эмбарго, рассказал в интервью РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. Новая волна ограничений нахлынула на отрасль в 2022 году. "Наиболее существенными санкционными ограничениями в нефтяной отрасли последних лет стало, безусловно, введение эмбарго западных стран на поставки российской нефти и нефтепродуктов. А также введение так называемого предельного уровня цен, или ценового потолка, на поставки российских нефтеналивных грузов в третьи страны. И была еще третья проблема – это полное технологическое эмбарго, чего мы не ожидали", - рассказал эксперт. "Таким образом, три составляющих стали основными факторами, которые структурно поменяли российскую нефтяную отрасль", - подытожил собеседник агентства, добавив, что мировая энергетика не знает подобных примеров, когда менее чем за год рынок, в котором страна занимает одно из лидирующих мест, изменился кардинально. В феврале 2022 года, в последний месяц до начала нового витка санкций, Россия продавала 65% своей нефти на рынках теперь недружественных стран, а ровно через год осталось лишь 14%, привел пример Громов. "Конечно же, это имело не локальное, а глобальное значение. Наша нефть переориентировалась на Индию и Китай. А нефть, которая поступала на индийский и, отчасти, китайский рынок с Ближнего Востока, направилась на рынки европейских стран", - заключил он.

https://ria.ru/20240729/neft-1962601808.html

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

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экономика, цены на нефть, сша, россия, индия, алексей громов, санкции в отношении россии