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Дроны-агрономы. Ученые создали устройство для оценки состояния почвы - РИА Новости, 30.07.2024
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Наука
 
09:00 30.07.2024 (обновлено: 09:06 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/nauka-1962771960.html
Дроны-агрономы. Ученые создали устройство для оценки состояния почвы
Дроны-агрономы. Ученые создали устройство для оценки состояния почвы - РИА Новости, 30.07.2024
Дроны-агрономы. Ученые создали устройство для оценки состояния почвы
Устройство для оценки состояния почвы и контроля за ростом и развитием растений разработали ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ)... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:00
2024-07-30T09:06
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
земля
россия
ставрополь
северо-кавказский федеральный университет
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Устройство для оценки состояния почвы и контроля за ростом и развитием растений разработали ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Разработка позволяет повысить эффективность точного земледелия и, как следствие, продуктивность посевов, об этом рассказали в пресс-службе университета.Задача точного земледелия состоит в управлении качеством всхожести семян и повышении урожайности на каждом отдельном участке поля с помощью новейших технологий. В вузе объяснили, что сегодня для оптимизации растениеводства аграрии используют беспилотные летательные и космические аппараты.Однако космические технические устройства, по словам ученых, не позволяют определять физико-химические параметры почвы в районе корневой системы растений. Кроме того, их использование приводит к существенным экономическим затратам.&quot;Агротехнологии уже давно перешли на уровень цифровых, что дает новый потенциал для оптимизации процессов в сельском хозяйстве. Для СКФУ данное направление относится к числу стратегически важных&quot;, – приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.Группа ученых СКФУ разработала метод точечного анализа физико-химических свойств почвы в области корневой системы растений (0,3 - 0,6 м). Для его практической реализации авторы предложили использовать радиолокационную систему, которая облучает поверхность Земли под наклоном с целью увеличения доли отраженного радиосигнала (эффект Брюстера)."Запатентованный нами метод и устройство для анализа подповерхностных горизонтов почвы с использованием эффекта Брюстера и уравнений Френеля основаны на создании радиолокационной системы, состоящей из двух беспилотных летательных аппаратов, обеспечивающей наклонное облучение земной поверхности. Адекватность методики была не только экспериментально доказана, но и опробована на нескольких крупных агропредприятиях нашего региона", – цитирует пресс-служба слова одного из авторов разработки Геннадия Линеца.Он отметил, что с помощью уравнений Френеля исследователи могут с меньшими экономическими и временными затратами определять электропроводность и влажность почвы (чем выше влажность почвы, тем выше будет и электрическая проводимость).Поскольку распределение влаги может существенно различаться в пределах одного поля, полученные новым методом данные позволят своевременно проводить требуемые агротехнические мероприятия, предотвращающие деградацию сельскохозяйственных земель, что особенно актуально в засушливых и заболоченных районах, а также рассчитывать объем необходимых почве удобрений.Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030" при финансовой поддержке Минобрнауки России.
https://ria.ru/20230703/nauka-1881433406.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, земля, россия, ставрополь, северо-кавказский федеральный университет
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Земля, Россия, Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет

Дроны-агрономы. Ученые создали устройство для оценки состояния почвы

© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян Дроны для сельского хозяйства
Дроны для сельского хозяйства - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Устройство для оценки состояния почвы и контроля за ростом и развитием растений разработали ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Разработка позволяет повысить эффективность точного земледелия и, как следствие, продуктивность посевов, об этом рассказали в пресс-службе университета.
Задача точного земледелия состоит в управлении качеством всхожести семян и повышении урожайности на каждом отдельном участке поля с помощью новейших технологий. В вузе объяснили, что сегодня для оптимизации растениеводства аграрии используют беспилотные летательные и космические аппараты.
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Однако космические технические устройства, по словам ученых, не позволяют определять физико-химические параметры почвы в районе корневой системы растений. Кроме того, их использование приводит к существенным экономическим затратам.
«

"Агротехнологии уже давно перешли на уровень цифровых, что дает новый потенциал для оптимизации процессов в сельском хозяйстве. Для СКФУ данное направление относится к числу стратегически важных", приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян Дроны для сельского хозяйства
Дроны для сельского хозяйства - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
Дроны для сельского хозяйства
Группа ученых СКФУ разработала метод точечного анализа физико-химических свойств почвы в области корневой системы растений (0,3 - 0,6 м). Для его практической реализации авторы предложили использовать радиолокационную систему, которая облучает поверхность Земли под наклоном с целью увеличения доли отраженного радиосигнала (эффект Брюстера).
"Запатентованный нами метод и устройство для анализа подповерхностных горизонтов почвы с использованием эффекта Брюстера и уравнений Френеля основаны на создании радиолокационной системы, состоящей из двух беспилотных летательных аппаратов, обеспечивающей наклонное облучение земной поверхности. Адекватность методики была не только экспериментально доказана, но и опробована на нескольких крупных агропредприятиях нашего региона", – цитирует пресс-служба слова одного из авторов разработки Геннадия Линеца.
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Он отметил, что с помощью уравнений Френеля исследователи могут с меньшими экономическими и временными затратами определять электропроводность и влажность почвы (чем выше влажность почвы, тем выше будет и электрическая проводимость).
Поскольку распределение влаги может существенно различаться в пределах одного поля, полученные новым методом данные позволят своевременно проводить требуемые агротехнические мероприятия, предотвращающие деградацию сельскохозяйственных земель, что особенно актуально в засушливых и заболоченных районах, а также рассчитывать объем необходимых почве удобрений.
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Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030" при финансовой поддержке Минобрнауки России.
 
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