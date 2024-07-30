https://ria.ru/20240730/nauka-1962771960.html
Дроны-агрономы. Ученые создали устройство для оценки состояния почвы
Дроны-агрономы. Ученые создали устройство для оценки состояния почвы - РИА Новости, 30.07.2024
Дроны-агрономы. Ученые создали устройство для оценки состояния почвы
Устройство для оценки состояния почвы и контроля за ростом и развитием растений разработали ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ)... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:00
2024-07-30T09:00
2024-07-30T09:06
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
земля
россия
ставрополь
северо-кавказский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962771614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c25157a01da658e9c295a35a59ac3b.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Устройство для оценки состояния почвы и контроля за ростом и развитием растений разработали ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Разработка позволяет повысить эффективность точного земледелия и, как следствие, продуктивность посевов, об этом рассказали в пресс-службе университета.Задача точного земледелия состоит в управлении качеством всхожести семян и повышении урожайности на каждом отдельном участке поля с помощью новейших технологий. В вузе объяснили, что сегодня для оптимизации растениеводства аграрии используют беспилотные летательные и космические аппараты.Однако космические технические устройства, по словам ученых, не позволяют определять физико-химические параметры почвы в районе корневой системы растений. Кроме того, их использование приводит к существенным экономическим затратам."Агротехнологии уже давно перешли на уровень цифровых, что дает новый потенциал для оптимизации процессов в сельском хозяйстве. Для СКФУ данное направление относится к числу стратегически важных", – приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.Группа ученых СКФУ разработала метод точечного анализа физико-химических свойств почвы в области корневой системы растений (0,3 - 0,6 м). Для его практической реализации авторы предложили использовать радиолокационную систему, которая облучает поверхность Земли под наклоном с целью увеличения доли отраженного радиосигнала (эффект Брюстера)."Запатентованный нами метод и устройство для анализа подповерхностных горизонтов почвы с использованием эффекта Брюстера и уравнений Френеля основаны на создании радиолокационной системы, состоящей из двух беспилотных летательных аппаратов, обеспечивающей наклонное облучение земной поверхности. Адекватность методики была не только экспериментально доказана, но и опробована на нескольких крупных агропредприятиях нашего региона", – цитирует пресс-служба слова одного из авторов разработки Геннадия Линеца.Он отметил, что с помощью уравнений Френеля исследователи могут с меньшими экономическими и временными затратами определять электропроводность и влажность почвы (чем выше влажность почвы, тем выше будет и электрическая проводимость).Поскольку распределение влаги может существенно различаться в пределах одного поля, полученные новым методом данные позволят своевременно проводить требуемые агротехнические мероприятия, предотвращающие деградацию сельскохозяйственных земель, что особенно актуально в засушливых и заболоченных районах, а также рассчитывать объем необходимых почве удобрений.Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030" при финансовой поддержке Минобрнауки России.
https://ria.ru/20230703/nauka-1881433406.html
https://ria.ru/20240715/nauka-1958738017.html
https://ria.ru/20240624/nauka-1954341232.html
земля
россия
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962771614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10aedb717f6d415bfee3183201b730d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, университетская наука, навигатор абитуриента, земля, россия, ставрополь, северо-кавказский федеральный университет
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Земля, Россия, Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
Устройство для оценки состояния почвы и контроля за ростом и развитием растений разработали ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ
). Разработка позволяет повысить эффективность точного земледелия и, как следствие, продуктивность посевов, об этом рассказали в пресс-службе университета.
Задача точного земледелия состоит в управлении качеством всхожести семян и повышении урожайности на каждом отдельном участке поля с помощью новейших технологий. В вузе объяснили, что сегодня для оптимизации растениеводства аграрии используют беспилотные летательные и космические аппараты.
Однако космические технические устройства, по словам ученых, не позволяют определять физико-химические параметры почвы в районе корневой системы растений. Кроме того, их использование приводит к существенным экономическим затратам.
«
"Агротехнологии уже давно перешли на уровень цифровых, что дает новый потенциал для оптимизации процессов в сельском хозяйстве. Для СКФУ данное направление относится к числу стратегически важных", – приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.
Группа ученых СКФУ разработала метод точечного анализа физико-химических свойств почвы в области корневой системы растений (0,3 - 0,6 м). Для его практической реализации авторы предложили использовать радиолокационную систему, которая облучает поверхность Земли под наклоном с целью увеличения доли отраженного радиосигнала (эффект Брюстера).
"Запатентованный нами метод и устройство для анализа подповерхностных горизонтов почвы с использованием эффекта Брюстера и уравнений Френеля основаны на создании радиолокационной системы, состоящей из двух беспилотных летательных аппаратов, обеспечивающей наклонное облучение земной поверхности. Адекватность методики была не только экспериментально доказана, но и опробована на нескольких крупных агропредприятиях нашего региона", – цитирует пресс-служба слова одного из авторов разработки Геннадия Линеца.
Он отметил, что с помощью уравнений Френеля исследователи могут с меньшими экономическими и временными затратами определять электропроводность и влажность почвы (чем выше влажность почвы, тем выше будет и электрическая проводимость).
Поскольку распределение влаги может существенно различаться в пределах одного поля, полученные новым методом данные позволят своевременно проводить требуемые агротехнические мероприятия, предотвращающие деградацию сельскохозяйственных земель, что особенно актуально в засушливых и заболоченных районах, а также рассчитывать объем необходимых почве удобрений.
Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030" при финансовой поддержке Минобрнауки России.