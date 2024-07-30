https://ria.ru/20240730/nauka-1962650417.html

В России создали новый комплекс для борьбы с остеопорозом

В России создали новый комплекс для борьбы с остеопорозом - РИА Новости, 30.07.2024

В России создали новый комплекс для борьбы с остеопорозом

Основу нового фармакологического соединения для восстановления костной ткани и ее укрепления разработали ученые БелГУ. По их словам, базовый компонент препарата РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:00

2024-07-30T03:00

2024-07-30T10:20

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Основу нового фармакологического соединения для восстановления костной ткани и ее укрепления разработали ученые БелГУ. По их словам, базовый компонент препарата обладает более высокой биодоступностью в сравнении с существующими аналогами, что позволит повысить эффективность лечения остеопороза и снизить количество побочных эффектов. Результаты запатентованы и представлены в ряде научных изданий.Остеопороз – метаболическое заболевание, которое приводит к уменьшению массы костного вещества, отчего скелет становится более хрупким. К остеопорозу могут привести различные факторы: от дефицита кальция до длительного приема гормональных препаратов. Однако согласно статистике наиболее подвержены остеопорозу пожилые люди, рассказали специалисты Белгородского государственного университета (БелГУ)."В условиях роста процента стареющего населения остеопороз становится глобальной проблемой. По разным оценкам, к 2050 году половина переломов будут происходить из-за этой болезни", – подчеркнул один из авторов исследования, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Медицинского института, заведующий лабораторией доклинических исследований НИИ Фармакологии живых систем БелГУ Олег Гудырев.В настоящее время существует большое количество классов препаратов от остеопороза, подавляющее большинство которых не показывают достаточной эффективности, но дают множество побочных эффектов, подчеркнул специалист. Поэтому существует необходимость в создании новых лекарств для укрепления костной ткани организма.Коллектив ученых БелГУ изучил новый супрамолекулярный комплекс для укрепления и минерализации костной ткани, разработанный под руководством профессора Софии Скачиловой, на основе ацексамовой кислоты, используемой для заживления ран. Однако в "чистом" виде она мало усваивается организмом, поэтому в качестве лекарственных средств используют соли и комплексы на ее основе."Мы изучили синтезированный нашими коллегами новый комплекс ацексамовой кислоты, который усваивается костной тканью не менее чем в 7 раз эффективнее, чем похожие по строению соединения. Также он лучше накапливается: максимальная концентрация в костях в 40 раз выше", – пояснил Гудырев.Он добавил, что после проведения дополнительных экспериментов исследователи планируют приступить к разработке перорального препарата от остеопороза.В Пресс-службе НИУ "БелГУ", реализующем проект "Научный Белгород" при поддержке гранта Минобрнауки РФ федерального проекта "Популяризация науки и технологий", отметили, что после проведения дополнительных экспериментов исследователи планируют приступить к разработке перорального препарата от остеопороза.

https://ria.ru/20240606/nauka-1950703588.html

https://ria.ru/20240527/nauka-1948168863.html

https://ria.ru/20240418/nauka-1940399968.html

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