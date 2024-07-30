Мурадов заявил о формировании на Западе антирусского нацизма
Постпред Крыма Мурадов: на Западе сформировался особый антирусский нацизм
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Антирусский нацизм сформирован на Западе как особая форма нацизма, заявил профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в ходе второго всероссийского форума Всемирного русского народного собора "Русский мир" в Севастополе.
"На Западе сформировался очень серьезный компонент западной политики, который мы называем сегодня антирусский нацизм. Это особая форма нацизма. Мы говорим о неонацизме – нет. Сейчас время антирусского нацизма", - сказал Мурадов.
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По мнению постпреда, впервые это мировоззрение сформировалось не на Украине, а в странах Прибалтики. Позднее оно перекинулось и на европейские страны. Мурадов в ходе своего выступления также отметил необходимость разработки методов защиты русского населения, проживающего за пределами России, в случае нарушения их прав и ограничения свобод.
"Если грубо и массово нарушаются права русского народа на этих территориях, тем более исторических, мы вправе методы такие применить", - сказал Мурадов.
Второй всероссийский форум Всемирного русского народного собора "Русский мир" прошел в Севастополе. В его проведении приняли участие губернатор Севастополя, спикеры парламентов Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, сенаторы от Крыма и Севастополя, депутаты региональных парламентов, предприниматели, духовенство, общественные деятели, в том числе из Белоруссии.
Форум принял за основу резолюцию, в которой предложил законодательно закрепить доктрину триединства русского народа как неотъемлемую часть российской системы права.