https://ria.ru/20240730/natsizm-1962835524.html

Мурадов заявил о формировании на Западе антирусского нацизма

Мурадов заявил о формировании на Западе антирусского нацизма - РИА Новости, 30.07.2024

Мурадов заявил о формировании на Западе антирусского нацизма

Антирусский нацизм сформирован на Западе как особая форма нацизма, заявил профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в ходе РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:47

2024-07-30T06:47

2024-07-30T06:47

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Антирусский нацизм сформирован на Западе как особая форма нацизма, заявил профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в ходе второго всероссийского форума Всемирного русского народного собора "Русский мир" в Севастополе. "На Западе сформировался очень серьезный компонент западной политики, который мы называем сегодня антирусский нацизм. Это особая форма нацизма. Мы говорим о неонацизме – нет. Сейчас время антирусского нацизма", - сказал Мурадов. По мнению постпреда, впервые это мировоззрение сформировалось не на Украине, а в странах Прибалтики. Позднее оно перекинулось и на европейские страны. Мурадов в ходе своего выступления также отметил необходимость разработки методов защиты русского населения, проживающего за пределами России, в случае нарушения их прав и ограничения свобод. "Если грубо и массово нарушаются права русского народа на этих территориях, тем более исторических, мы вправе методы такие применить", - сказал Мурадов. Второй всероссийский форум Всемирного русского народного собора "Русский мир" прошел в Севастополе. В его проведении приняли участие губернатор Севастополя, спикеры парламентов Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, сенаторы от Крыма и Севастополя, депутаты региональных парламентов, предприниматели, духовенство, общественные деятели, в том числе из Белоруссии. Форум принял за основу резолюцию, в которой предложил законодательно закрепить доктрину триединства русского народа как неотъемлемую часть российской системы права.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html

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севастополь, россия, украина, георгий мурадов, мгимо, в мире