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Мурадов заявил о формировании на Западе антирусского нацизма - РИА Новости, 30.07.2024
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06:47 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/natsizm-1962835524.html
Мурадов заявил о формировании на Западе антирусского нацизма
Мурадов заявил о формировании на Западе антирусского нацизма - РИА Новости, 30.07.2024
Мурадов заявил о формировании на Западе антирусского нацизма
Антирусский нацизм сформирован на Западе как особая форма нацизма, заявил профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в ходе РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T06:47
2024-07-30T06:47
севастополь
россия
украина
георгий мурадов
мгимо
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Антирусский нацизм сформирован на Западе как особая форма нацизма, заявил профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в ходе второго всероссийского форума Всемирного русского народного собора "Русский мир" в Севастополе. "На Западе сформировался очень серьезный компонент западной политики, который мы называем сегодня антирусский нацизм. Это особая форма нацизма. Мы говорим о неонацизме – нет. Сейчас время антирусского нацизма", - сказал Мурадов. По мнению постпреда, впервые это мировоззрение сформировалось не на Украине, а в странах Прибалтики. Позднее оно перекинулось и на европейские страны. Мурадов в ходе своего выступления также отметил необходимость разработки методов защиты русского населения, проживающего за пределами России, в случае нарушения их прав и ограничения свобод. "Если грубо и массово нарушаются права русского народа на этих территориях, тем более исторических, мы вправе методы такие применить", - сказал Мурадов. Второй всероссийский форум Всемирного русского народного собора "Русский мир" прошел в Севастополе. В его проведении приняли участие губернатор Севастополя, спикеры парламентов Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, сенаторы от Крыма и Севастополя, депутаты региональных парламентов, предприниматели, духовенство, общественные деятели, в том числе из Белоруссии. Форум принял за основу резолюцию, в которой предложил законодательно закрепить доктрину триединства русского народа как неотъемлемую часть российской системы права.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html
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севастополь, россия, украина, георгий мурадов, мгимо, в мире
Севастополь, Россия, Украина, Георгий Мурадов, МГИМО, В мире
Мурадов заявил о формировании на Западе антирусского нацизма

Постпред Крыма Мурадов: на Западе сформировался особый антирусский нацизм

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Антирусский нацизм сформирован на Западе как особая форма нацизма, заявил профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в ходе второго всероссийского форума Всемирного русского народного собора "Русский мир" в Севастополе.
"На Западе сформировался очень серьезный компонент западной политики, который мы называем сегодня антирусский нацизм. Это особая форма нацизма. Мы говорим о неонацизме – нет. Сейчас время антирусского нацизма", - сказал Мурадов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Запад испугался возмездия России
25 июля, 08:00
По мнению постпреда, впервые это мировоззрение сформировалось не на Украине, а в странах Прибалтики. Позднее оно перекинулось и на европейские страны. Мурадов в ходе своего выступления также отметил необходимость разработки методов защиты русского населения, проживающего за пределами России, в случае нарушения их прав и ограничения свобод.
"Если грубо и массово нарушаются права русского народа на этих территориях, тем более исторических, мы вправе методы такие применить", - сказал Мурадов.
Второй всероссийский форум Всемирного русского народного собора "Русский мир" прошел в Севастополе. В его проведении приняли участие губернатор Севастополя, спикеры парламентов Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, сенаторы от Крыма и Севастополя, депутаты региональных парламентов, предприниматели, духовенство, общественные деятели, в том числе из Белоруссии.
Форум принял за основу резолюцию, в которой предложил законодательно закрепить доктрину триединства русского народа как неотъемлемую часть российской системы права.
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СевастопольРоссияУкраинаГеоргий МурадовМГИМОВ мире
 
 
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