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Сын наркобарона Коротышки не признал вину по делу о наркоторговле - РИА Новости, 30.07.2024
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23:27 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/narkobaron-1963045237.html
Сын наркобарона Коротышки не признал вину по делу о наркоторговле
Сын наркобарона Коротышки не признал вину по делу о наркоторговле - РИА Новости, 30.07.2024
Сын наркобарона Коротышки не признал вину по делу о наркоторговле
Сын мексиканского наркодилера Хоакина Коротышки Гусмана Хоакин Гузман Лопес не признал вину по делу о наркоторговле. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:27
2024-07-30T23:27
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хоакин гусман лоэра
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Сын мексиканского наркодилера Хоакина Коротышки Гусмана Хоакин Гузман Лопес не признал вину по делу о наркоторговле. Заседание по делу Гусмана-младшего прошло во вторник в федеральном суде в Иллинойсе. "Он заявил о своей невиновности", - рассказали РИА Новости в суде. Гусмана-младший был арестован на прошлой неделе в аэропорту Эль Пасо в штате Техас. Помимо него был также задержан 76-летний Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия Исмаил, сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Обоим предъявлены обвинения в наркоторговле и производстве наркотиков. Гарсия также обвиняется в отмывании денег, нарушении оружейного законодательства, похищениях людей и сговоре с целью совершения убийства. Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка был передан властям США в январе 2017 года. Позднее он был признан виновным в поставках кокаина в США, незаконном владением оружием и организацией убийств и приговорен к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа". Ранее в сентябре 2023 года в США из Мексики был экстрадирован другой сын "Коротышки" Овидио, но на свободе в настоящий момент остаются еще двое его сыновей, которые также принимают участие в операциях картеля, и его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ, оспаривает с ними лидерство в картеле.
https://ria.ru/20240728/narkokartel-1962458497.html
https://ria.ru/20240729/turtsija-1962603782.html
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в мире, сша, мексика, иллинойс, хоакин гусман лоэра
В мире, США, Мексика, Иллинойс, Хоакин Гусман Лоэра
Сын наркобарона Коротышки не признал вину по делу о наркоторговле

Сын наркобарона Коротышки заявил в суде о невиновности в наркоторговле

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Сын мексиканского наркодилера Хоакина Коротышки Гусмана Хоакин Гузман Лопес не признал вину по делу о наркоторговле.
Заседание по делу Гусмана-младшего прошло во вторник в федеральном суде в Иллинойсе.
Агент ФБР. - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона
28 июля, 06:14
"Он заявил о своей невиновности", - рассказали РИА Новости в суде.
Гусмана-младший был арестован на прошлой неделе в аэропорту Эль Пасо в штате Техас. Помимо него был также задержан 76-летний Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия Исмаил, сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Обоим предъявлены обвинения в наркоторговле и производстве наркотиков. Гарсия также обвиняется в отмывании денег, нарушении оружейного законодательства, похищениях людей и сговоре с целью совершения убийства.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка был передан властям США в январе 2017 года. Позднее он был признан виновным в поставках кокаина в США, незаконном владением оружием и организацией убийств и приговорен к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
Ранее в сентябре 2023 года в США из Мексики был экстрадирован другой сын "Коротышки" Овидио, но на свободе в настоящий момент остаются еще двое его сыновей, которые также принимают участие в операциях картеля, и его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ, оспаривает с ними лидерство в картеле.
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Турции задержали трех наркобаронов
29 июля, 09:01
 
В миреСШАМексикаИллинойсХоакин Гусман Лоэра
 
 
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