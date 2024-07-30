https://ria.ru/20240730/narkobaron-1963045237.html

Сын наркобарона Коротышки не признал вину по делу о наркоторговле

Сын наркобарона Коротышки не признал вину по делу о наркоторговле - РИА Новости, 30.07.2024

Сын наркобарона Коротышки не признал вину по делу о наркоторговле

Сын мексиканского наркодилера Хоакина Коротышки Гусмана Хоакин Гузман Лопес не признал вину по делу о наркоторговле. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:27

2024-07-30T23:27

2024-07-30T23:27

в мире

сша

мексика

иллинойс

хоакин гусман лоэра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147566/28/1475662887_0:91:3236:1911_1920x0_80_0_0_170afa2289b21e62df630b895eb54263.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Сын мексиканского наркодилера Хоакина Коротышки Гусмана Хоакин Гузман Лопес не признал вину по делу о наркоторговле. Заседание по делу Гусмана-младшего прошло во вторник в федеральном суде в Иллинойсе. "Он заявил о своей невиновности", - рассказали РИА Новости в суде. Гусмана-младший был арестован на прошлой неделе в аэропорту Эль Пасо в штате Техас. Помимо него был также задержан 76-летний Исмаэль "Эль Майо" Самбада Гарсия Исмаил, сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа". Обоим предъявлены обвинения в наркоторговле и производстве наркотиков. Гарсия также обвиняется в отмывании денег, нарушении оружейного законодательства, похищениях людей и сговоре с целью совершения убийства. Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка был передан властям США в январе 2017 года. Позднее он был признан виновным в поставках кокаина в США, незаконном владением оружием и организацией убийств и приговорен к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа". Ранее в сентябре 2023 года в США из Мексики был экстрадирован другой сын "Коротышки" Овидио, но на свободе в настоящий момент остаются еще двое его сыновей, которые также принимают участие в операциях картеля, и его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ, оспаривает с ними лидерство в картеле.

https://ria.ru/20240728/narkokartel-1962458497.html

https://ria.ru/20240729/turtsija-1962603782.html

сша

мексика

иллинойс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, сша, мексика, иллинойс, хоакин гусман лоэра