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На Украине ликвидировали четвертого финского наемника, пишут СМИ

На Украине ликвидировали четвертого финского наемника, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024

На Украине ликвидировали четвертого финского наемника, пишут СМИ

Четвертый финский наемник, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован на Украине, сообщает во вторник общественный вещатель Yle со ссылкой на Ассоциацию участников... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:59

2024-07-30T23:59

2024-07-30T23:59

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Четвертый финский наемник, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован на Украине, сообщает во вторник общественный вещатель Yle со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий (Sodan Kokeneet). "Четвертый финский доброволец погиб на Украине… Финн был убит в середине июля к северу от Донецка", — говорится в материале. По данным ассоциации, власти подтвердили эту информацию. Согласно сообщениям в СМИ, ранее три финских наемника были убиты на Украине. Юсси Таннер, глава консульского отдела МИД Финляндии, в феврале сообщил Yle, что Украине присутствует около 20-30 финских наемников. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2 960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5 962 наемников, больше всего - именно поляков (1 497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, финляндия, вооруженные силы украины