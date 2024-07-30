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На Украине ликвидировали четвертого финского наемника, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:59 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/naemnik-1963048608.html
На Украине ликвидировали четвертого финского наемника, пишут СМИ
На Украине ликвидировали четвертого финского наемника, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
На Украине ликвидировали четвертого финского наемника, пишут СМИ
Четвертый финский наемник, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован на Украине, сообщает во вторник общественный вещатель Yle со ссылкой на Ассоциацию участников... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:59
2024-07-30T23:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Четвертый финский наемник, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован на Украине, сообщает во вторник общественный вещатель Yle со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий (Sodan Kokeneet). "Четвертый финский доброволец погиб на Украине… Финн был убит в середине июля к северу от Донецка", — говорится в материале. По данным ассоциации, власти подтвердили эту информацию. Согласно сообщениям в СМИ, ранее три финских наемника были убиты на Украине. Юсси Таннер, глава консульского отдела МИД Финляндии, в феврале сообщил Yle, что Украине присутствует около 20-30 финских наемников. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2 960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5 962 наемников, больше всего - именно поляков (1 497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Финляндия, Вооруженные силы Украины
На Украине ликвидировали четвертого финского наемника, пишут СМИ

Yle: на Украине ликвидирован четвертый финский наемник, воевавший на стороне ВСУ

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Четвертый финский наемник, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован на Украине, сообщает во вторник общественный вещатель Yle со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий (Sodan Kokeneet).
«
"Четвертый финский доброволец погиб на Украине… Финн был убит в середине июля к северу от Донецка", — говорится в материале.
По данным ассоциации, власти подтвердили эту информацию. Согласно сообщениям в СМИ, ранее три финских наемника были убиты на Украине.
Юсси Таннер, глава консульского отдела МИД Финляндии, в феврале сообщил Yle, что Украине присутствует около 20-30 финских наемников.
В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2 960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5 962 наемников, больше всего - именно поляков (1 497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
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