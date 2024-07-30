https://ria.ru/20240730/nabiullina-1962908805.html
Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией
Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией - РИА Новости, 30.07.2024
Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией
Корабль российской экономики ступил в неспокойные воды, но нужно твердо прокладывать путь к цели, и пусть период замедления инфляции потребует больше времени,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:16
2024-07-30T13:16
2024-07-30T13:17
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Корабль российской экономики ступил в неспокойные воды, но нужно твердо прокладывать путь к цели, и пусть период замедления инфляции потребует больше времени, но обязательно удастся привести ее к целевому уровню, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Наш корабль действительно вступил в очень бурные и незнакомые воды, но океан остался океаном, штурвал в наших руках, и нам нужно твердо прокладывать путь к цели. Да, период снижения инфляции, который в спокойные времена занимает год-полтора, теперь потребует больше времени, но к цели мы обязательно придем", - сказала Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Она подчеркнула, что лучшее, что может сделать Центральный банк для устойчивого экономического роста и защиты реальных доходов граждан, - это держать инфляцию под контролем. "Это не какая-то конъюнктурная задача, если хотите, это - наша миссия", - заявила глава Банка России. Регулятору уже удавалось снизить инфляцию до 4% и удерживать ее вблизи цели с 2017 года по 2020 год, указала она. "Именно в этот период стало быстро развиваться долгосрочное кредитование, в том числе ипотека без широких льготных программ, банки снижали ставки, потому что они убедились, что в России также возможна устойчивая низкая инфляция, да и людей цены беспокоили не так сильно, как сейчас. Да, это были более или менее спокойные годы, и классический, применяемый в очень многих странах механизм снижения инфляции в нашей стране прекрасно сработал", - добавила Набиуллина. В пятницу Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7% с 4,3-4,8%, а также расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4-4,5% с 4%. Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году.
https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924291810.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, совет федерации рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Совет Федерации РФ
Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией
Набиуллина: штурвал корабля экономики в наших руках и придем к цели по инфляции
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Корабль российской экономики ступил в неспокойные воды, но нужно твердо прокладывать путь к цели, и пусть период замедления инфляции потребует больше времени, но обязательно удастся привести ее к целевому уровню, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Наш корабль действительно вступил в очень бурные и незнакомые воды, но океан остался океаном, штурвал в наших руках, и нам нужно твердо прокладывать путь к цели. Да, период снижения инфляции, который в спокойные времена занимает год-полтора, теперь потребует больше времени, но к цели мы обязательно придем", - сказала Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Она подчеркнула, что лучшее, что может сделать Центральный банк для устойчивого экономического роста и защиты реальных доходов граждан, - это держать инфляцию под контролем. "Это не какая-то конъюнктурная задача, если хотите, это - наша миссия", - заявила глава Банка России.
Регулятору уже удавалось снизить инфляцию до 4% и удерживать ее вблизи цели с 2017 года по 2020 год, указала она.
"Именно в этот период стало быстро развиваться долгосрочное кредитование, в том числе ипотека без широких льготных программ, банки снижали ставки, потому что они убедились, что в России также возможна устойчивая низкая инфляция, да и людей цены беспокоили не так сильно, как сейчас. Да, это были более или менее спокойные годы, и классический, применяемый в очень многих странах механизм снижения инфляции в нашей стране прекрасно сработал", - добавила Набиуллина.
В пятницу Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7% с 4,3-4,8%, а также расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4-4,5% с 4%. Ожидания Банка России по инфляции в 2026 году остались на прежнем уровне - 4%, такого же уровня регулятор ждет в 2027 году.