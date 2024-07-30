https://ria.ru/20240730/murmansk-1962984377.html

В Мурманской области напали на журналиста ТВ-21

В Мурманской области напали на журналиста ТВ-21 - РИА Новости, 30.07.2024

В Мурманской области напали на журналиста ТВ-21

Неизвестный мужчина напал на журналиста мурманского телеканала ТВ-21 Илью Комлева в поселке Никель, когда тот готовил редакционный материал, сообщила... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:47

2024-07-30T17:47

2024-07-30T18:22

происшествия

никель (город)

россия

мурманская область

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МУРМАНСК, 30 июл — РИА Новости. Неизвестный мужчина напал на журналиста мурманского телеканала ТВ-21 Илью Комлева в поселке Никель, когда тот готовил редакционный материал, сообщила руководитель регионального отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова. "Во время работы съемочной группы неизвестный мужчина в грубой форме потребовал прекратить работу и подойти к нему. Илья сообщил, что работает по редакционному заданию, готовит материал о социально значимых объектах, ремонт которых производится за бюджетные средства по нацпроектам и стратегическому плану "На Севере — жить!", поэтому продолжит свою деятельность. Тогда неизвестный ударил корреспондента в лицо, после чего Илья упал на землю", — рассказала она.Инцидент произошел в поселке Никель на севере Мурманской области. Комлев готовил материал о ремонте мостов в Печенгском округе. Съемки происходили у моста через реку Колосйоки. Оператор и журналист находились в общественном месте, на территорию строительной площадки не заходили. Комлев подал заявление о произошедшем нападении в Печенгский отдел полиции. Мурманское региональное отделение Союза журналистов назвало недопустимым насилие против сотрудников СМИ. Там призвали правоохранительные органы тщательным образом расследовать инцидент, а районную прокуратуру поставить его на особый контроль.

https://rsport.ria.ru/20240707/iznasilovanie-1958073120.html

https://ria.ru/20240515/napadenie-1946199394.html

никель (город)

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происшествия, никель (город), россия, мурманская область