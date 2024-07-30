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Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юго-востоке Москвы
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 30.07.2024
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юго-востоке Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Новодубровский" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:57
2024-07-30T17:57
2024-07-30T17:57
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петр бирюков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Новодубровский" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Новодубровский", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Южнопортовый и Таганский", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз" заменили старое оборудование, установленное в 1972 году, на современный газорегуляторный блочный пункт отечественного производства. "Новое оборудование произведено из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проводились в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения, они включали реконструкцию газопроводов, газораспределительных сетей и газопотребления", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Новодубровский" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Новодубровский", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Южнопортовый и Таганский", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз
" заменили старое оборудование, установленное в 1972 году, на современный газорегуляторный блочный пункт отечественного производства.
"Новое оборудование произведено из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проводились в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения, они включали реконструкцию газопроводов, газораспределительных сетей и газопотребления", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.