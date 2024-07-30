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Музей декоративного искусства и МИД договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 30.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:23 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/moskva-1962964784.html
Музей декоративного искусства и МИД договорились о сотрудничестве
Музей декоративного искусства и МИД договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 30.07.2024
Музей декоративного искусства и МИД договорились о сотрудничестве
Директор Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Вячеслав Фатин и директор Всероссийского... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:23
2024-07-30T16:23
культура
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Директор Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Вячеслав Фатин и директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках награждения лауреатов всероссийского творческого конкурса "Архитектура дипломатии", передает корреспондент РИА Новости. Лауреатов конкурса наградили в музее декоративного искусства во вторник. По словам Фатина, одна из задач конкурса – показать, что русское декоративное прикладное искусство когда-то "имело рассвет". &quot;Наша организация управляет огромным количеством особняков, которые являются жемчужиной архитектуры – 19 век, 20 век, многие даже раньше, конечно, нам хотелось бы как-то их популяризировать, не только показать любителям искусства или каким-то узконаправленным специалистам, именно, чтобы через молодежь, через творчество, каким-то образом донести эти прекрасные строения&quot;, - сказал Фатин журналистам.В этом году темой конкурса, который проводится уже третий год подряд, стал слоган "Узоры и краски национальной культуры". Участники конкурса со всей страны объединяли образцы классической архитектуры с узнаваемыми элементами народных художественных промыслов. В конкурсе принимали участие как профессиональные художники и студенты профильных учебных заведений, так и любители.
https://ria.ru/20240730/moskva-1962846567.html
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москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Культура, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Музей декоративного искусства и МИД договорились о сотрудничестве

Музей декоративного искусства и ГлавУпДК при МИД договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкЕлена Титова
Елена Титова - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Елена Титова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Директор Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Вячеслав Фатин и директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках награждения лауреатов всероссийского творческого конкурса "Архитектура дипломатии", передает корреспондент РИА Новости.
Лауреатов конкурса наградили в музее декоративного искусства во вторник. По словам Фатина, одна из задач конкурса – показать, что русское декоративное прикладное искусство когда-то "имело рассвет".
«

"Наша организация управляет огромным количеством особняков, которые являются жемчужиной архитектуры – 19 век, 20 век, многие даже раньше, конечно, нам хотелось бы как-то их популяризировать, не только показать любителям искусства или каким-то узконаправленным специалистам, именно, чтобы через молодежь, через творчество, каким-то образом донести эти прекрасные строения", - сказал Фатин журналистам.

В этом году темой конкурса, который проводится уже третий год подряд, стал слоган "Узоры и краски национальной культуры". Участники конкурса со всей страны объединяли образцы классической архитектуры с узнаваемыми элементами народных художественных промыслов. В конкурсе принимали участие как профессиональные художники и студенты профильных учебных заведений, так и любители.
Норик Мусоян. Усадьба Грачевых - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Москве наградят лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"
Вчера, 00:09
 
КультураМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
 
 
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