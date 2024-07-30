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На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 30.07.2024
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12:05 30.07.2024 (обновлено: 12:11 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/moskva-1962879738.html
На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП
На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 30.07.2024
На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП
Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке Москвы, движение перекрыто по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, сообщается в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:05
2024-07-30T12:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке Москвы, движение перекрыто по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, в районе дома 122 на Волгоградском проспекте водитель каршеринга Geely из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутно следовавшим BMW, после чего выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi. "В результате дорожной аварии водитель Geely получил ранения различной степени тяжести. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Перекрыто движение транспорта по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, выбирайте пути объезда", - добавляется в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП

На Волгоградском проспекте Москвы из-за ДТП перекрыли 5 полос в сторону области

© Фото : Госавтоинспекция МосквыДТП на Волгоградском проспекте в Москве
ДТП на Волгоградском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция Москвы
ДТП на Волгоградском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке Москвы, движение перекрыто по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в районе дома 122 на Волгоградском проспекте водитель каршеринга Geely из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутно следовавшим BMW, после чего выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi.
"В результате дорожной аварии водитель Geely получил ранения различной степени тяжести. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Перекрыто движение транспорта по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, выбирайте пути объезда", - добавляется в сообщении.
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