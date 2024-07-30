https://ria.ru/20240730/moskva-1962879738.html

На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП

На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 30.07.2024

На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП

Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке Москвы, движение перекрыто по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, сообщается в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:05

2024-07-30T12:05

2024-07-30T12:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке Москвы, движение перекрыто по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, в районе дома 122 на Волгоградском проспекте водитель каршеринга Geely из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутно следовавшим BMW, после чего выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi. "В результате дорожной аварии водитель Geely получил ранения различной степени тяжести. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Перекрыто движение транспорта по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, выбирайте пути объезда", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html

москва

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2024

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происшествия, москва