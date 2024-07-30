https://ria.ru/20240730/moskva-1962879738.html
На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП
На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 30.07.2024
На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП
Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке Москвы, движение перекрыто по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, сообщается в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:05
2024-07-30T12:05
2024-07-30T12:11
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962880569_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cc1050ba4f591f4cb566c8574672dae8.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в результате ДТП на юго-востоке Москвы, движение перекрыто по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, в районе дома 122 на Волгоградском проспекте водитель каршеринга Geely из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутно следовавшим BMW, после чего выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi. "В результате дорожной аварии водитель Geely получил ранения различной степени тяжести. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Перекрыто движение транспорта по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, выбирайте пути объезда", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962880569_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8f81f46a8fa35a73c096f4a03e041892.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП
На Волгоградском проспекте Москвы из-за ДТП перекрыли 5 полос в сторону области